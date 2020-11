Nella classe regina l’unico nodo da sciogliere riguarda chi sarà il compagno di squadra nel box Aprilia dello spagnolo Aleix Espargaró . Al momento, il centauro citato è Lorenzo Savadori , tester della Casa di Noale, che si è cimentato anche nelle ultime uscite in top-class. Nella media cilindrata i giochi sono fatti nella maggior parte dei casi. Le ufficialità che mancano riguardano l’EG 0,0 Marc VDS, ma non ci dovrebbero essere stravolgimenti rispetto al roster presentato quest’anno.

Cambiano un po’ di cose per la Moto3, dove i nomi sono tutti ufficiali, con la conferma che Estrella Galicia 0,0 e lo Sky Racing Team VR46 lasceranno la categoria, mentre vi sarà l’arrivo l’arrivo di GasGas con Aspar Team. Una decisione, quella della squadra gestita dal gruppo di Valentino Rossi, di concentrare le proprie energie in Moto2 e poi successivamente in MotoGP. Questo potrebbe avere dei riflessi negativi sulla presenza italiana nella classe leggera in termini di competitività.