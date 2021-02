Fausto Gresini non ce l’ha fatta. Dopo un lunedì sera assurdo e per certi versi desolante, in cui buona parte dei media sportivi italiani aveva prematuramente annunciato la notizia della sua morte costringendo di lì a poco prima il suo team, poi il figlio Lorenzo a smentire quella tremenda voce martedì mattina alle 10:34 il suo team ha annunciato la notizia che nessuno avrebbe voluto dare ossia che il 60enne ex pilota, bicampione del mondo in 125, ed apprezzato e vincente manager e proprierario di una dei team clienti più titolati e stimati del Motomondiale ha perso la sua battaglia con il Covid-19 dopo oltre due mesi di ricovero all’ospedale Maggiore di Bologna. "Tutta la Gresini Racing - si legge nella nota pubblicata dalla Gresini Racing - si stringe intorno alla famiglia, la moglie Nadia e i figli Lorenzo, Luca, Alice e Agnese... e alle innumerevoli persone che hanno avuto l’occasione di conoscerlo e apprezzarlo”