Andrea Dovizioso in MotoGp calerà prima del previsto. Yamaha al termine della gara di Misano, in programma il prossimo 4 settembre. Sarà quindi il tester Cal Crutchlow a prenderne il posto per gli ultimi 6 appuntamenti del Mondiale, che si concluderà il 6 novembre a Valencia. Il sipario sulla carriera diincalerà prima del previsto. Il pilota forlivese ha deciso di chiudere prima della chiusura del Mondiale , e interromperà il rapporto conal termine della gara di, in programma il prossimo 4 settembre. Sarà quindi il testera prenderne il posto per gli ultimi 6 appuntamenti del Mondiale, che si concluderà il 6 novembre a Valencia.

Dovizioso lascia a 36 anni di età dopo il titolo vinto con la Honda nel 2004 nella classe 125 e dopo essere stato per tre volte vice-campione Mondiale tra il 2017 e il 2019 con la Ducati. Quest'anno, in Yamaha, sta vivendo una stagione molto complicata, con soli 10 punti raccolti nelle prime 11 gare.

"Nel 2012 - ha spiegato Dovizioso - l’esperienza con la casa di Iwata in MotoGP era stata per me molto positiva e da allora ho sempre pensato che, prima o poi, mi sarebbe piaciuto avere un contratto ufficiale con Yamaha. Questa possibilità si è presentata, in realtà in modo un po' azzardato, nel corso del 2021. Ho deciso di provarci perché credevo fortemente in questo progetto e nella possibilità di fare bene".

"Purtroppo negli ultimi anni la MotoGP è cambiata profondamente. La situazione è molto diversa da allora: non mi sono mai sentito a mio agio con la moto e non sono riuscito a sfruttare al meglio il suo potenziale, nonostante il prezioso e continuo aiuto del team e di tutta la Yamaha".

“Anche se i risultati sono stati negativi, la considero comunque un'esperienza di vita molto importante. Quando ci sono tante difficoltà bisogna avere la capacità di gestire bene la situazione e le proprie emozioni. Non abbiamo raggiunto gli obiettivi desiderati, ma i confronti con i tecnici Yamaha e con quelli del mio team sono sempre stati positivi e costruttivi, sia per loro che per me. Il rapporto è rimasto leale e professionalmente interessante anche nei momenti più critici. Non era così scontato che accadesse".

