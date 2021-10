Marc MARQUEZ VOTO 8 e mezzo: 735 giorni dopo torna a vincere su un circuito che gira a destra. Vittoria che quindi significa guarigione per lui. E' anche vero che Bagnaia ne aveva di più ma il Cabroncito è stato bravo a restare incollato e martellare un ritmo da campione. Chi cade ha sempre torto e quindi 735 giorni dopo torna a vincere su un circuito che gira a destra. Vittoria che quindi significa guarigione per lui. E' anche vero che Bagnaia ne aveva di più ma il Cabroncito è stato bravo a restare incollato e martellare un ritmo da campione. Chi cade ha sempre torto e quindi bravo lui a vincere per la terza volta in stagione, la seconda di fila. Se questi sono i numeri di un Marquez convalescente, figurarsi cosa attendersi l'anno prossimo quando da subito la condizione sarà al 100%.

Pol ESPARGARO' VOTO 8: Bravissimo Pol, che approfitta di ultimi giri di fuoco per cogliere il miglior risultato stagionale al termine di una corsa consistente. Passo avanti sicuramente della moto giapponese, che per tutto il weekend, sia col bagnato che con l'asciutto, va forte.

Enea BASTIANINI VOTO 10: Partito 18mo, rimonta in maniera veemente e, come un mese fa, chiude ancora a podio a Misano. Gara pazzesca per lui. MVP di oggi.

Fabio QUARTARARO VOTO 7,5: Splendida rimonta di El Diablo, che parte 15°, ma senza rischiare più di tanto recupera, prima in top ten, poi in top five. Chiudere quinto con Bagnaia vincitore sarebbe già stato un ottimo risultato per lui. Ma Pecco gli regala il mondiale e quindi lui bada ad arrivare in fondo, anche se battuto da Bastianini nell'ultima tornata. Poche storie, è un titolo meritatissimo. Il francese è stato certamente il più costante, sempre in alto e sempre veloce. E' l'unico pilota andato a punti in tutte le gare stagionali, solo una volta fuori dai 10. Con cinque vittorie e nove podi è quindi il nuovo campione del mondo.

APRILIA VOTO 7: Altra ottima corsa della moto italiana. Aleix è sempre in top five, poco fuori dal podio ma vicino dai primi. Alla fine chiude settimo, davanti al buon Viñales, al miglior risultato in Aprilia. Lo spagnolo rimonta, favorito anche dalle tante cadute, per chiudere non lontano dal compagno di squadra.

Francesco BAGNAIA VOTO 5: Sciagurata scivolata dell'italiano, che stava comandando la corsa in maniera perfetta. L'alfiere della Ducati parte al meglio ed è leader dalla prima curva, seguito come un'ombra da Marquez. Da metà gara prova a guaadagnare e ci riesce, anche se a fatica. A sei giri dalla fine però scivola e si arrende. Peccato per Pecco, che alza bandiera bianca nel mondiale e si arrende. L'italiano però paga l'incostanza di rendimento e i troppi alti e bassi, suoi e della moto. Un vero peccato, anche perché il mezzo forse è il migliore del lotto.

Valentino ROSSI 6,5: Decimo posto per lui, una delle prestazioni migliori di questa stagione. Ma il piazzamento oggi non conta, bisogna solo ringraziare un'icona, una leggenda del motorsport e dello sport in generale. Nient'altro da dire, se non: grazie Vale, per tutto.

Luca MARINI VOTO 6,5: Buona gara per Luca, che chiude al meglio il più bel weekend della sua breve carriera in MotoGP. L'unico problema per lui è che il compagno di box è ancora sul podio e, al momento, in generale va più forte di lui.

Jack MILLER VOTO 4,5: Rovina tutto scivolando nei primi giri. Troppi errori in questa stagione, ci si aspetta sempre di più da lui.

Joan MIR VOTO 4: Pessimo weekend, chiuso nel peggiore dei modi: prima fa falsa partenza, poi scivola e butta giù anche Danilone Petrucci incolpevole.

