"Fu Fausto a chiedermi di far parte del progetto, non parlando di percentuali o di partecipazioni societarie. Non gliene importava niente, ma voleva esserci. Per me e per la nostra famiglia è stato straordinario e indimenticabile".

"Questa (ieri,ndr) è una giornata tristissima – ha proseguito Paolo. Parlando con la moglie di Fausto, dentro di me, avevo capito benissimo che la situazione era tragica. Questa è una malattia bastarda, terribile. Io stesso ho perso in pochi giorni due cugini: muori praticamente per una tosse, per un raffreddore, per una febbre. Non so cosa pensare e in questi casi, anche quando vado un po’ in crisi per il pensiero di Marco, c’è una parola che mi fornisce la forza di andare avanti e tirarmi su: vaffanculo! Ma vaffanculo, io vado avanti lo stesso. Scusatemi, ma è bestiale, la vita è strana, la vita è bella, la vita è tutto e regala momenti di grande gioia. Ma i momenti che fanno male, fanno male davvero", ha concluso Paolo con la voce strozzata e gli occhi gonfi di sofferenza.