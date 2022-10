A fare la voce grossa è Carlo Pernat, manager di Enea Bastianini, che batte cassa con la scuderia per avere un bonus che, al momento, al Bestia non spetterebbe. Lo racconta speedweek.com

Ad

Enea vuole salire al terzo posto nel Mondiale Piloti. Questo era il suo obiettivo oggi e lo sarà a Valencia tra due settimane. Se la Ducati ha dei desideri per Enea, allora deve garantire a me e a Enea il bonus per il terzo posto nel Mondiale. Ora è chiaro che Enea può puntare alla vittoria a Valencia, perché impedirebbe a Fabio di vincere il titolo.

Gran Premio di Valencia Rossi a Valencia per tifare Bagnaia UN' ORA FA

Pernat parla di quel sorpasso evitato da Bastianini ai danni di Bagnaia: "Forse avrebbe causato un disastro, non lo so. Ma non ha corso questo rischio. Per questo ora chiediamo a Ducati un bonus per il terzo posto nel Mondiale. Anche se nel Motomondiale arriva solo quarto… Perché la differenza rispetto al bonus per il 4° posto è notevole".

Alla base di questo ragionamento c'è la certezza che gli introiti di Ducati aumenteranno ovunque: "Ma anche dagli sponsor e dai piiccoli finanziatori. Se non arriviamo terzi in campionato, perché Enea ha tenuto in considerazione Bagnaia qui al traguardo, perderemo un sacco di soldi… Se la Ducati vincerà il Mondiale, cosa che spero, forse lo sponsor Lenovo contribuirà con più soldi. Ducati non vuol dividere la torta?".

Nadia, la moglie di Gresini che porta avanti il sogno di Fausto vincendo

MotoGP 🏍 Bagnaia, Bastianini e ordini di scuderia: i GP sono davvero taroccati? 3 ORE FA