Dal nostro partner OAsport.it

Si è riacceso improvvisamente il mercato piloti del Motomondiale in vista del 2021, sempre in attesa di scendere in pista a partire dalla seconda metà di luglio per cominciare finalmente la stagione MotoGP. Diverse indiscrezioni emerse nelle ultime ore vedrebbero, infatti, Pol Espargarò aver già raggiunto un accordo verbale con Honda per correre nel team ufficiale nel 2021. Lo spagnolo, attualmente in forza alla KTM, avrebbe comunicato alla casa austriaca l’intenzione di non rinnovare il contratto in scadenza al termine di questa stagione.

Homer Bosch, manager del pilota iberico, ha però negato l’accordo verbale con Honda tenendo ancora aperte le opzioni KTM e Ducati. “Non è vero che Pol ha un accordo verbale per correre con il team Honda Repsol nella prossima stagione – ha detto Bosch alla testata spagnola As – Espargarò ha tre opzioni sul tavolo per proseguire la propria carriera in MotoGP e sono la Honda, la Ducati e la KTM. Non abbiamo ancora preso una decisione definitiva, quando lo faremo lo annunceremo”.

MotoGP Il pensiero di Lorenzo: "Se qualcuno mi chiama, sono pronto a tornare per vincere il Mondiale" IERI A 16:19

L’eventuale approdo di Pol Espargarò nel Team Repsol Honda significherebbe di conseguenza la mancata conferma di Alex Marquez come compagno di squadra del fratello Marc. La casa nipponica a quel punto potrebbe decidere di “declassare” il campione iridato in carica di Moto2 in LCR al posto di uno tra Cal Crutchlow e Takaaki Nakagami.

erik.nicolaysen@oasport.it

Play Icon WATCH La nuova Honda 2020 riparte dai fratelli Marquez. La grinta di Marc: "Puntiamo al titolo" 00:01:19

MotoGP Ezpeleta: “Il calendario? Ancora da decidere le gare fuori dall'Europa" IERI A 15:33