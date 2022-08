Nel weekend appena concluso abbiamo assistito alla terza stupenda vittoria consecutiva di Francesco Bagnaia . Pecco ha dimostrato ancora una volta di essere in forma smagliante e ha annientato la concorrenza, vincendo il Gran Premio d'Austria davanti a Fabio Quartararo e Jack Miller. Prosegue quindi la rimonta di #Gofree nella classifica mondiale: al momento il distacco dal Diablo Quartararo è ancora ampio, ben 44 punti, c'è da dire però che il trend è assolutamente favorevole all'italiano che ha rimontato ben 47 lunghezze in soli tre GP.

La classifica piloti in MotoGP dopo 13 su 20 Gran Premi

1. F. QUARTARARO 200 2. A. ESPARGARO -32 3. F. BAGNAIA -44 4. J. ZARCO -75 5. J. MILLER -77

Fantastica la vittoria di Pecco, super gara comunque di Quartararo che, nonostante una Yamaha sicuramente inferiore alle Ducati, conquista una seconda piazza stupenda. Però c'è da dire una cosa importante su questo weekend, e cioè che la bella gara di Spielberg è stato senza dubbio offuscata dalla grande novità che Dorna e FIM hanno annunciato in ottica 2023: la spint race . Questa notizia ha catturato quasi tutta l'attenzione, dato che si tratta di una vera e propria rivoluzione di questo sport. Partiamo con calma a spiegare in cosa consiste questa novità e i cambiamenti che porterà in maniera oggettiva, per poi cercare di capirne i motivi di questa scelta e analizzarli nei dettagli.

Arriva la Sprint Race dal 2023

Qualche cambiamento era nell'aria, da sabato 20 agosto 2022 ne è arrivata l'ufficialità. Dal prossimo anno in tutti i weekend ci sarà una sprint race il sabato pomeriggio alle ore 15. A differenza della F1 che ha adottato questa tipologia di corsa in qualche fine settimana, la MotoGP lo attuerà in tutti gli appuntamenti. Si tratterà di una gara dalla durata del 50% della corsa della domenica e avrà un punteggio come segue:

POSIZIONE PUNTEGGIO 1 12 punti 2 9 punti 3 7 punti 4 6 punti 5 5 punti 6 4 punti 7 3 punti 8 2 punti 9 1 punto

Altra differenza con la F1 sta nel fatto che il risultato di questa non cambierà la griglia di partenza della gara della domenica. In pratica chi otterrà la pole position nelle qualifiche, partirà davanti a tutti sia nella sprint race che nella gara di domenica.

Con l'introduzione di questa novità, tutto il weekend della MotoGP sarà stravolto. Il venerdì ci saranno due sessioni di libere da 1 ora ciascuna al posto che 45 minuti, e queste due sessioni daranno i qualificati diretti al Q2. Sabato mattina ci saranno le FP3 che diventano la copia delle FP4 attuali, quindi da 30 minuti. Successivamente Q1 e Q2, poi alle 15 la Sprint Race. Domenica mattina abolito il warm up e nel pomeriggio la gara vera e propria.

VENERDI SABATO DOMENICA Mattina: FP1 da 60 minuti Mattina: FP3 da 30 minuti, Q1 e Q2 Mattina: Nulla Pomeriggio: FP2 da 60 minuti Pomeriggio: Gara Sprint Pomeriggio: Gran Premio

In pratica viene tolta una sessione di libere, la qualifica sarà presumibilmente in tarda mattinata di sabato, i tempi validi per il Q2 saranno solo presi dalle libere del venerdì e non ci sarà il warm up, sostituito, al momento, da "varie attività con i media ancora da definirsi". Ultimo cambiamento annunciato è che la gara di domenica della MotoGP sarà sempre l'ultimo evento del weekend, quindi non ci saranno più inversioni con la Moto2.

Si tratta di una vera e propria rivoluzione. La Sprint Race porterà in tutto e per tutto a raddoppiare gli appuntamenti, passando dai 21 attuali a 42 corse stagionali. Ciò farà si che saltare un weekend per infortunio sarà un danno ancora maggiore per ogni riders, che però avranno anche più opportunità di fare punti per eventuali rimonte nella generale. Ci sarà sempre meno tempo per i piloti di mettere a posto la moto e quindi diverrà ancora più fondamentale il lavoro degli ingegneri, in fabbrica e quello al simulatore. Infine il sabato sarà una giornata ancora più importante, con qualifiche e la prima corsa.

I motivi del cambiamento

Naturalmente i motivi di questa grande novità sono diversi, ma ce n'è uno fondamentale: la MotoGP sta perdendo pubblico. L'addio di Valentino Rossi e il contemporaneo, quasi inaspettato, stop forzato di Marquez, hanno privato la categoria di due superstar e campioni assoluti. Se ci mettiamo in mezzo anche la pandemia che ha tolto risorse importanti a questo sport, ne esce fuori una crisi forse senza precedenti in termini di pubblico della disciplina. Lo share televisivo in tutto il mondo non sta dando grandi risultati, mentre le tribune vuote in posti storici come Mugello e Silverstone hanno fatto scattare grandi allarmi di preoccupazione. Così Dorna, Fim e Irta sono subito corse ai ripari, introducendo una novità importante. E, secondo le parole di Poncharal in conferenza stampa. "E' solo la punta dell'iceberg". Vuol dire che ne arriveranno delle altre.

Scelta divisiva, tanti malumori nel paddock

Gli sportivi, in generale, sono una categoria per nulla propensa ai cambiamenti. Quindi ci sta che molti riders hanno subito espresso un certo malcontento nei confronti della novità. Riprendiamo solo il pensiero di Fabio Quartararo che riassume il malcontento generale.

E’ una scelta stupida. Sarebbe davvero stupido introdurre un altro format in MotoGP perché già 21 gare sono troppe e se ti infortuni ne salti tante. Inserire una gara il sabato prima di una gara è pericoloso, soprattutto perché in weekend come Assen e Mugello la domenica esci stanchissimo".

Ma come è normale che sia, ci sono anche altre persone che accolgono favorevolmente il cambiamento. In primis il Cabroncito Marc Marquez che si è esposto in questo modo: "Penso che sia una buona decisione, soprattutto perché è un bene per lo spettacolo. Come pilota mi piace la domenica, perché è il giorno in cui si svolgono le gare, ma le sprint renderanno la MotoGP più spettacolare e daranno una visione diversa del weekend".

Al di là dei pareri, ciò che sicuramente non è piaciuto ai piloti è che non sono stati per nulla consultati da Dorna e compagnia, ma hanno saputo il tutto all'arrivo in Austria per il fine settimana. Una scelta anarchica, dittatoriale, che fa diventare i riders dei burattini in mano a Ezpeleta, Viegas e soci. Non una bella cosa, anche perché in pista e a rischiare la vita ci vanno i piloti, non certo loro. Da tempo si parla che tra riders ci dovrebbe essere un sindacato che deve essere interpellato in questi casi, con a capo magari un ex pilota come avviene in F1. Su questo tema Ezpeleta ha tagliato corto in conferenza stampa, dicendo: "Hanno già una loro associazione, la Safety Commission. Non mi interessa cosa dicono ai giornalisti, si hanno bisogno di qualcosa loro devono parlare con me". Insomma, gli animi sono abbastanza accesi.

Copiare dalla F1? Scelta non saggia

Il concetto di base ci sta assolutamente: la MotoGP è in crisi nera e quindi bisogna fare qualcosa. Però la scelta presa non convince, sia nell'idea che nelle modalità. Spieghiamoci meglio.

Come obiettivo e modello si è presa la Formula 1 che, anche lei dopo anni di crisi, in mano agli americani ha letteramente svoltato, acquisendo una quantità di pubblico immensa in ogni parte del globo. Grazie a Netflix e a Drive To Survive, alle sprint race, a gare in luoghi impensabili come Miami o Jeddah, al fatto di aver puntato molto su piattaforme come Youtube o Tik Tok e a nuovi regolamenti tecnici, la F1 ha accresciuto notevolmente il suo pubblico, puntando tantissimo sulle nuove generazioni. E così, anche se i puristi non sono d'accordo, dato che la storicità della disciplina è stata spesso snaturata in questi anni guardando al futuro, la Formula 1 gode di una salute stupenda, forse la migliore della sua storia in termini di pubblico e visibilità.

Per le moto copiare dalla F1 non è sbagliato, ma bisogna anche saper prendere spunto e non agire "a caso". Primo esempio: sulla scia di Drive To Survive per la MotoGP è stato creato Unlimited, visibile su Amazon Prime. Un buon prodotto di per sé, ma nulla ha a che fare con la serie su Netflix che, puntando ad un pubblico americano, è molto più spettacolare a accattivante. Con una metodologia molto cinematografica, la quale spesso porta anche non raccontare i fatti nella sua totale veridicità, Drive To Survive ha portato tanti ragazzi americani che non conoscevano la Formula 1 ad appassionarsi ad essa, a guardare le gare in TV e dal vivo. MotoGP Unlimited è più veritiero, molto intessante per gli addetti ai lavori e i fan, ma poco coinvolgente per un non appassionato. E' molto più "europea" e infatti non ha avuto successo, dato che la serie è stata chiusa dopo una sola stagione.

Ora ci si prova con le gare sprint. Nella F1 è un esperimento che, applicato qualche weekend all'anno come accade, ha un senso: si crea una corsa che al posto di durare 70 giri ne dura un terzo, quindi molto più rapida e veloce. Si sono tolti i pit stop e le strategie, dato che in mezz'ora è tutto finito, quindi un prodotto totalmente diverso da quello della domenica. E poi è sempre un "una tantum", non avviene con costanza. La MotoGP invece ci è andata giù subito pesante, mettendo la sprint tutti i sabati del prossimo anno, senza esperimenti intermedi. Una corsa che durerà la metà di quella di domenica, che però dura di solito 40 minuti, non poi così tanti. Fa così gola introdurre una gara di 12 giri, che tra l'altro può diventare la copia di quella del giorno dopo, dato che la griglia di partenza è sempre la medesima e nelle moto non ci sono poi tante strategie da poter fare? Altro tema è la "saturazione": 40 e passa GP in un anno sono francamente troppi. Il rischio è di rendere troppo comune un evento che dovrebbe essere unico come la gara della MotoGP. E poi c'è l'hype del weekend che non cresce: il bello del fine settimana del motomondiale è che pian piano l'attenzione cresce, sino alla gara conclusiva della domenica. Qui si rischia di annacquare tutto. Insomma: la F1 come categoria in sé si addice maggiormente a queste novità. E poi da sempre è una disciplina molto più glamour, attenta alle mode e allo show. Per il motomondiale bisogna agire in maniera differente.

Il tutto quindi non convince

Giusto provare strade nuove, ma con cognizione di causa. La Dorna invece sembra non capirci più nulla e prima ha introdotto i sondaggi da compilare sul sito ufficiale, poi questa grande novità che al momento convince poco. C'è anche un altro tema fondamentale, forse principale, portato in auge dalle parole di Quartararo: la sicurezza. Il francese ha parlato di stanchezza dopo le gare e ne ha assolutamente ragione. Ma c'è di più: fare due partenze in un singolo weekend aumenta senza dubbio la possibilità di incidenti, mentre i riders sono costretti ancor più di prima a fare tempi da qualifica per andare in Q2 sin dal venerdì mattina, pensando solo ad andare il più forte possibile senza avere il tempo di mettere a posto la moto. Certamente più pericoloso.

Viegas ed Ezpeleta su questo tema hanno glissato. Il capo della Fim ha parlato soltanto della "spettacolarità delle partenze" (!?) e che dall'anno prossimo ce ne saranno due, non del resto. Ezpeleta invece ha portato come esempio quello della SBK, categoria composta da tre eventi in un weekend e che non ha grossi problemi in termini di sicurezza. Tutto corretto, però è anche vero che la Superbike ha fatto questi cambiamenti con tre gare in due giorni perché anche lei era caduta in una crisi di pubblico senza fine, ma le cose ora non è che vanno poi molto meglio...

Cosa serve veramente?

E qui si arriva alla domanda da un milione di dollari: cosa serve veramente alla MotoGP? Difficile a dirsi. Lo spettacolo al momento offerto in pista durante tutto il weekend onestamente è di ottimo livello: forse in questa stagione si fatica maggiormente con i sorpassi rispetto a quelle passate, ma le gare rimangono entusiasmanti, ci sono moto molto vicine e tanti potenziali vincitori ogni volta. Purtroppo non è tutto oro quello che luccica: spesso davanti ci sono 6 Ducati nelle prime 7 posizioni e ciò non è positivo per la categoria. Se ci aggiungiamo il fatto che Suzuki lascerà il circus, Yamaha preferisce al momento non avere un secondo team, Honda che è il più grande costruttore di moto al mondo è nella sua più grande crisi di sempre, Kawasaki e BMW al momento non sono interessate alla categoria, vuol dire che la MotoGP non è certo invogliante per i costruttori, che avrebbero poca visibilità e tanti costi da sostenere.

Cosa fare quindi? Sicuramente la Formula 1 dà spunti, bisogna seguire quelli sensati: puntare sui giovani, sui social e maggiormente su Youtube e streaming, con prodotti accattivanti che possano attirare maggiormente i non appassionati per allargare il bacino di pubblico. Poi avere un regolamento tecnico che porti la gomma ad avere meno importanza, mettendo al centro di tutto la moto e il pilota, non altri fattori. Bisogna lavorare anche su un contenimento dei costi che possa maggiormente attirare nuove case costruttrici. Ma soprattutto ci vogliono i protagonisti, personaggi che siano capaci di attirare le folle, in grado di fare cose pazzesche in pista, ma anche fuori dal tracciato. Rossi, Marquez, Stoner, Lorenzo, Biaggi, Doohan, Rainey, Schwantz, sono tutti eroi di un passato in fin dei conti non così lontano. Chiaro che uno come il Dottore ne nasce uno a millennio, ma il motomondiale non ha sicuramente lavorato per il dopo Valentino, sbagliando in toto. I personaggi, come i duelli, si possono anche creare "a tavolino", basti pensare a quello che la F1 è riuscita a fare con la rivalità tra Hamilton e Verstappen.

La MotoGP ha ancora tantissimo da dare. E' uno sport che, con piccoli aggiustamenti, può raggiungere spettacolarità e visibilità incredibili. Purtroppo la direzione presa non sembra la migliore. Staremo a vedere i futuri sviluppi.

