Jonathan Rea ha mostrato il suo rammarico per non aver mai ricevuto una proposta per correre a tempo pieno nella MotoGP. Il pilota britannico, presente nella classe regina del Motomondiale nel 2012 con Honda per due GP in sostituzione dell’australiano Casey Stoner, ha commentato ai microfoni di ‘Moto Journal’: “Sono deluso di non aver mai avuto l’opportunità di correre in MotoGP, ma questa è la vita”.