Takaaki Nakagami, Alex Rins e l’italiano Pecco Bagnaia. Nella carambola scatenata proprio da un errore del rider giapponese alla prima variante, lo spagnolo si è fratturato il polso mentre Bagnaia ha rimediato uno pesantissimo zero che rischia di estrometterlo (definitivamente?) dalla rincorsa per il mondiale. Sono trascorse meno di 48 ore dallo spaventoso incidente in curva 1 , che ha visto coinvoltie l’italiano. Nella carambola scatenata proprio da un errore del rider giapponese alla prima variante, lo spagnolo si è fratturato il polso mentre Bagnaia ha rimediato uno pesantissimo zero che rischia di estrometterlo (definitivamente?) dalla rincorsa per il mondiale.

Pesantemente criticato da diversi colleghi per il suo pesante errore, Nakagami attraverso un post sui propri account social ha voluto chiedere scusa a Rins, con il quale aveva già avuto un incidente anche al Mugello, e allo stesso Bagnaia.

Prima di tutto, voglio scusarmi con Alex Rins e Pecco Bagnaia per l'incidente di ieri. È stata tutta colpa mia. Auguro a Rins una pronta guarigione e spero che sia in forma per il GP di Germania. Dopo l'incidente di domenica, mi sento fortunato perché non ho avuto infortuni gravi, né fratture e sto bene. Ho passato la notte nel reparto di terapia intensiva, sotto osservazione, ma tutto va bene. Cercherò di essere pronto per la prossima gara al Sachsenring”.

Gli Steward della FIM fanno chiarezza con una nota

In merito alla querelle riguardo alla decisione di non sanzionare Nakagami per il proprio errore in staccata alla curva 1, il collegio dei commissari presieduto da Freddie Spencer ha motivato così la propria decisione di non punire il rider della Honda, ribadendo come alla base ci sia una frenata del giapponese avvenuta in contemporanea con gli altri piloti a lui vicini.

I Commissari Sportivi FIM MotoGP – si legge nella nota - hanno esaminato da tutte le angolazioni l’incidente alla curva uno tra i piloti Takaaki Nakagami, Alex Rins e Francesco Bagnaia. Sulla base delle prove a disposizione degli Stewards, comprese le riprese dall’elicottero, è stato stabilito che si è trattato di un incidente di gara che non richiede ulteriori azioni. Nakagami ha guadagnato diverse posizioni in accelerazione allo spegnimento del semaforo. Si ritiene che abbia frenato contemporaneamente ai piloti a lui vicini, senza avvantaggiarsi in modo significativo. Il pilota numero 30 ha quindi perso l’anteriore ed è caduto. Moto e pilota sono entrati in contatto con Rins e Bagnaia. La soglia stabilita affinché tali incidenti comportino una sanzione è che un pilota sia troppo veloce rispetto agli altri, senza alcuna ragionevole aspettativa di poter entrare in curva”.

Caso chiuso per la FIM ma siamo certi che nelle prossime safety commission, il tema delle valutazioni degli Stewards e delle sanzioni più aspre per simili errori tornerà di stretta attualità.

