E’ andata in archivio ladi MotoGP e, qualora ve ne fosse una conferma, la Ducati ha confermato il suo grande momento di 1:31.292 con la Rossa Factorycon la GP22 del Mooney VR46 Racing Team di 0.181 e l’Aprilia dello spagnolo Aleix Espargaró (+0.289).in ottica 2023 per verificare il comportamento dal punto di vista aerodinamico. A completare la top-10 troviamo la Ducati Pramac dello spagnolo Jorge Martin a 0.262, l’altra Aprilia dell’iberico Maverick Vinales a 0.265, il campione del mondo Fabio Quartararo (Yamaha) a 0.296, Marco Bezzecchi sulla Rossa del Mooney VR46 Racing Team a 0.299, il francese Johann Zarco (Ducati Pramac) a 0.314, l’iberico Pol Espargaró (Honda9 a 0.415 ed Enea Bastianini sulla Ducati del Team Gresini a 0.445.

Una sessione particolarmente attesa anche per lo spagnolo della Honda ha completato 28 giri, concludendo al 18° posto a 1.103. Reduce da un lungo periodo di stop, con quarta operazione al braccio annessa, l’asso nativo di Cervera andava in cerca di risposte e dalla sua espressione a fine giornata i segnali sono stati positivi. Si tornerà in pista domani per il day-2 conclusivo.