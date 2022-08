La notizia era da giorni nell’aria e, di fatto, mancava soltanto l’ufficialità che è arrivata in mattinata:con contratto biennale, che lo lega dunque al team nipponico per il 2023 e per il 2024. Visto, come ormai ben noto, il ritiro dal Motomondiale della Suzuki , Joan Mir è rapidamente diventato una di quelle occasioni del mercato da cogliere, e la Honda ha messo a segno il colpo delineando così la formazione dei piloti per le prossime stagioni.