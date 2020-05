Un test di allenamento prima dell'inizio? Ezpeleta: “Prove il mercoledì prima della gara"

Dal nostro partner OAsport.it

Il Mondiale MotoGP inizierà nel weekend del 17-19 luglio a Jerez? Questa è l’intenzione di Carmelo Ezpeleta, il CEO della Dorna vorrebbe fare partire la stagione col GP di Spagna e ora attende una risposta definitiva da parte delle autorità politiche (il Governo Spagnolo ma anche il Sindaco di Jerez e il Governatore dell’Andalusia). Il numero 1 del Motomondiale è stato molto chiaro:

Avverrà a porte chiuse, con un numero ristretto di persone nel paddock, tutte controllate, e l’osservanza del protocollo sanitario. L’obiettivo è di avere un calendario per inizio giugno, che coinvolga vari Paesi, con procedure di sicurezza simili. Quello del test pre gara per noi resta una priorità

C’è il timore che i piloti siano un po’ arrugginiti a causa di questa lunga sosta dovuta alla pandemia, non manca la paura per possibili incidenti e Carmelo Ezpeleta ha voluto tranquillizzare in merito a questo aspetto:

Il nostro obiettivo è di far fare ai piloti di tutte le classi un test il mercoledì prima del week end di gara (sarebbe il 15 luglio) per aiutare la ripresa.

