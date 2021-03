Francesca Sofia Novello, da cui ammette di volere un figlio come rilevato in un’intervista al quotidiano La Repubblica. Fra meno di una settimana in Qatar Valentino Rossi inizierà ufficialmente la sua 26a annata nel motomondiale e per la prima volta in più di 20 anni in classe regina sarà in sella alla moto di un team clienti (Yamaha Petronas) dove dividerà il box con l’allievo dell’Academy che gli ha regalato più gioie, Franco Morbidelli . Il Dottore però alla vigilia di quella che potrebbe anche essere la sua ultima annata da pilota MotoGP, non pare essere solo concentrato sulle questioni di pista ma anche sulla situazione Covid-19, che ha vissuto – in prima persona lo scorso autunno – e sul futuro insieme alla fidanzata, da cui ammette di volere un figlio come rilevato in un’intervista al quotidiano

"Il Covid mi ha fatto comprendere cosa sia la solitudine"

La mia esperienza col Covid? La domenica di Le Mans torno qui e vado a mangiare una pizza. Incontro questo ragazzo di Milano, ci conosciamo da tanto. E’ felice, mi racconta, ‘perché in città è un inferno ma mi sono appena arrivati i risultati del tampone: negativo’. Non so neanche se l’ho abbracciato o gli ho solo dato la mano. Però 2 giorni dopo mi telefona, ha un po’ di febbre: ahia, penso. Altri 2 giorni e mi sveglio con un mal di schiena bestiale e la temperatura alta. Alè, è andata. Respiravo abbastanza bene, mia madre era spaventata ma eravamo attentissimi, mi lasciava da mangiare e scappava via: se lo è preso anche lei, poverina. E’ stata dura perché ero isolato da tutto. Io, che da quando sono nato è sempre una festa, perché chiunque incontro mi sorride e mi sembra di portare allegria: mi sono sentito un appestato. Un diverso. Credo di aver capito cosa sia la solitudine: non mi era mai successa una cosa del genere”.

"Ho fatto il vaccino perché privilegiato, spero tutti lo facciano"

Noi siamo dei privilegiati e io ho già potuto fare la prima dose di vaccino. È successo in Qatar, dove eravamo all’inizio del mese per i test: merito di un accordo tra il governo locale e i gestori del motomondiale. Con la prima dose non ho sentito nulla. Pfizer. La seconda la faccio sempre a Doha dopo la seconda gara, ai primi di aprile. Dicono che per chi è stato contagiato, può esserci qualche piccola reazione: non mi interessa, è troppo importante. Spero che lo facciano tutti e al più presto. Penso gli anziani. E ai miei genitori, che ormai cominciano ad avere una certa età. Ma anche ai ragazzi. Perché questa storia ci sta logorando. La morte di Gresini? Che dolore. Credo che in tutti gli ambienti di lavoro qualcuno abbia perso una persona cara. Penso anche a Mirko Bertuccioli detto Zagor: era il leader di una band pesarese, i Camillas. Un grande amico e musicista. Aveva solo 5 anni più di me. Non è giusto”.

"In Petronas mi trovo bene, vorrei correre per altri due anni"

Come pilota sono vecchio, ho qualche preoccupazione in più rispetto al passato ma è un'età bellissima in cui ci sto dentro alla grande. Ho qualche ruga, qualche capello bianco ma finché mi sento bene non mollo. Ho firmato ufficialmente per un anno, ma il mio obiettivo è di farne altri due. Molto dipenderà da cosa succede in questo 2021. Se mi diverto e riesco a lottare per vincere o per salire sul podio o magari se rimango solamente anche tra i migliori 5, allora continuo. Altrimenti lavorare così tanto non varrebbe più la pena. Accoglienza in Petronas? E’ uno spasso il clima che si respira nel nuovo team. Come andare a giocare a calcetto con gli amici”.

"Il ritorno di Marquez non cambia nulla per me"

“Marquez secondo me lo vedremo già dalla prima gara. Personalmente il suo ritorno non cambia nulla per me e credo che presto tornerà anche più forte di prima. Ma in sua assenza, gli altri piloti più giovani sono cresciuti molto e non hanno più timore o particolare paura di lui”.

"Vorrei un bambino, credo Francesca sia la ragazza giusta"

Vorrei un bambino. È un po’ che ci penso, credo di avere trovato la ragazza giusta. Uno o due figli: si può fare. Anche perché dopo passano gli anni e ti annoi, così invece ne vale la pena. Ho avuto molte fidanzate con cui sono stato insieme diverso tempo: ma avevo capito subito che non ci avrei passato tutta la vita insieme. E in 3-4 situazioni mi sono salvato per un pelo. Con la mia morosa di oggi (Francesca Sofia Novello, ndr) è una cosa diversa. Se mi chiedesse di sposarla? Io sono più interessato al figlio. Però se a un certo punto mi guarda negli occhi e mi dice: ‘Oh, dài…’, allora va bene”.

