Valentino Rossi: “L'obiettivo è continuare, ma devo vedere come sto"

Dal nostro partner OAsport.it

Valentino Rossi correrà ancora nel 2021? Non si sa ancora quale sarà il futuro del Dottore anche se sembra altamente probabile che proseguirà la propria carriera accasandosi alla Yamaha Petronas. Il nove volte Campione del Mondo sembra essere intenzionato a prolungare l’attività e a non ritirarsi, anche se saranno estremamente importanti i risultati che otterrà durante le prime gare del 2020 (il Mondiale dovrebbe incominciare il 19 luglio a Jerez).

Il centauro di Tavullia ne ha parlato al sito ufficiale della MotoGP:

MotoGP Marc Marquez: "Tutto fa pensare che a luglio ricominceranno le gare" DA 9 ORE

"Una cosa è certa, se vado alla Yamaha Petronas non lo farò per dire ‘ciao’ ai miei tifosi. Piuttosto mi fermo”. Il 41enne si è soffermato sul team di Razali: “È una squadra giovane, ma al suo interno ci sono molte persone che conosco e per me tutto ciò è un’opzione molto buona. Ora devo solo decidere. Ma già so che se andrò sarò in un team di primo livello, Petronas lo ha dimostrato l’anno scorso con Fabio Quartararo e Franco Morbidelli. Il mio primo obiettivo è continuare, ma devo vedere come sto".

Valentino Rossi ha precisato poi anche i piani riguardo quella che doveva essere questa stagione:

"Il mio piano quest’anno era cambiare qualcosa nel team e aspettare l’estate per capire il mio livello di competitività rispetto al 2019, che per me è un aspetto cruciale. Ma sfortuna vuole che debba decidere senza poter correre. In sostanza, devo capire se dentro di me ho abbastanza forza e motivazione. Parlerò con loro prossimamente e condivido appieno il pensiero di Razali quando dice che devo andare là per essere competitivo e non pensare già al ritiro".

Play Icon WATCH Virtual GP Misano: primo podio per Valentino Rossi dietro ad Alex e Marc Marquez 00:01:19

MotoGP Rossi: "Il mio obiettivo è continuare a correre nel 2021" DA 10 ORE