Valentino Rossi per celebrare mamma e papà Stefania Palma e Graziano Rossi. A Valencia c'era tutto l'entourage diper celebrare l'ultima gara in MotoGP del Dottore . E' balzata all'occhio, però, l'assenza delle due persone più importanti nella vita di Valentino,

Così la mamma è stata raggiunta da La Stampa e ha spiegato perché non c'era: "Sarebbe stato troppo per me". E così si è guardata la gara in televisione, perché comunque non poteva perdersela e se l'è goduta: "Dalla tv, tutte le celebrazioni che gli hanno dedicato, il murale mi è piaciuto veramente tanto. Mi hanno reso molto felice, sono sincera: non mi aspettavo che questo ultimo gran premio fosse così bello”.

L'importanza di Valentino

Mamma Stefania sa, dietro a quel sorriso sempre stampato sul volto del figlio, quanta fatica e quante rinunce ci sono state. E così vuole riportare l'attenzione sul valore che l'operato di Valentino ha avuto nel mondo della MotoGP:

Ha lottato per tanti anni, non è mai stato facile per lui e ha dimostrato che correre significa fare sacrifici. So quanto impegno ci ha messo ed è un esempio da seguire. Soprattutto mi piace ricordare un aspetto di cui non si parla mai: Valentino ha permesso al motociclismo di evolversi, ha aiutato questo sport a progredire anche dal punto di vista della sicurezza.

Difficile per una mamma guardare il proprio bambino e pronosticare un futuro così: “Non avrei mai potuto nemmeno immaginare il suo impatto. Da bambino non faceva mai i capricci, per me era un compagno di giochi. È riuscito a trasmettere il fatto che il motociclismo, anche se è uno sport pericoloso, può essere praticato da tutti”.

Consigli da mamma

Spesso si parla di come la mamma sia stata una guida preziosa per Valentino, dispensatrice di grandi consigli. "Non parliamo di tecnica - spiega - Diciamo piuttosto che mi piace farlo ragionare in modo che sia sempre sul pezzo, come si dice. Ho cercato di farlo rimanere concentrato”.

La nuova vita

Presto Rossi da figlio si trsformeraà in padre, visto che la compagna Francesca aspetta una bimba. Stefania Palma come lo vede? "Io penso che non cambierà molto, in fondo Valentino è un abitudinario e non abbandonerà la sua vita fatta di allenamenti in moto. Secondo me ha le caratteristiche giuste per essere anche un buon genitore. Lo vedo bene come padre, come l’ho visto bene come figlio (ride)".

