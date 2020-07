Valentino Rossi: “Marquez fuori? Dovizioso, Quartararo e Vinales hanno una chance"

Monster Energy Yamaha's Italian rider Valentino Rossi attends a press conference at the Jerez racetrack in Jerez de la Frontera on July 16, 2020, ahead of the Spanish Grand Prix.

Valentino Rossi si è dovuto ritirare nel GP di Spagna 2020, prima tappa del Mondiale MotoGP che è andata in scena a Jerez de la Frontera. Il Dottore stava navigando al limitare della top-ten quando, nel finale, la sua Yamaha si è fermata in rettilineo e lo ha costretto allo stop anticipato. Il centauro di Tavullia era già andato in difficoltà durante prove libere e qualifiche, la situazione in gara non è cambiata minimamente: le alte temperature hanno messo in crisi gli pneumatici e il nove volte Campione del Mondo non è riuscito a trovare una soluzione a questa difficile situazione, mentre i compagni di marca Fabio Quartararo e Maverick Vinales conquistavano i primi due gradini sul podio.

Il 41enne ha fatto un punto della sitazione ai microfoni di DAZN e si è soffermato sull’incidente di Marc Marquez: “Se avesse fatto uno zero sarebbe stato un conto, ma ora c’è una grande differenza perché si è infortunato: ci vorrà del tempo per tornare. Al momento è difficile fare previsioni ma Quartararo, Vinales e Dovizioso hanno una grande opportunità (per il titolo mondiale, ndr)“. Valentino Rossi ha analizzato il suo problema con le gomme: “Per qualche ragione gli pneumatici non funzionano bene e ho molti problemi. Ho scelto la gomma morbida perché con la dura avevo meno aderenza. La prossima settimana dovremo cambiare qualcosa. Mi sono ritirato perché ho ricevuto un allarme rosso sul cruscotto“. Si ritornerà in pista nel prossimo weekend, sempre a Jerez, per il GP di Andalucia.

