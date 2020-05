Valentino Rossi, parla papà Graziano: "Se decide di proseguire può correre ancora 4 anni"

Dal nostro partner OAsport.it

La MotoGP prova con fiducia a pianificare la partenza nel 2020 con una grande domanda. Sarà davvero l’ultimo anno della carriera di Valentino Rossi? Il nove volte campione del mondo, in teoria, era pronto ad affrontare l’ultima stagione della sua epopea nel Motomondiale. Ci sono due aspetti, invece, che stanno rendendo sempre meno probabilmente il ritiro del Dottore. Da un lato il fatto che la Yamaha, sotto forma del team Petronas, gli sta aprendo le porte per la stagione 2021 (con parità di moto e condizioni tecniche) dall’altro questa emergenza sanitaria globale renderà il campionato 2020 una serie di gare a porte chiuse. Non propriamente il saluto che un campione simile meriterebbe. Per questi motivi, dunque, si fa sempre più largo l’ipotesi che anche nella prossima stagione vedremo al via Valentino Rossi nel Mondiale MotoGP.

Le ultime parole rilasciate dal pilota di Tavullia sembrerebbero lasciare aperta ogni porta, ma sembra davvero probabile che il portacolori della Yamaha propenda per allontanare la parola ritiro dalla sua agenda. La conferma arriverebbe anche da un illustre congiunto, come si dice in questi giorni: Graziano Rossi, padre del pilota con il numero 46. L'ex pilota, ai microfoni di Rai Sport, infatti, ha infatti spiegato.

Secondo me Valentino se vuole potrà correre ancora due, tre, anche quattro anni. Sicuramente ha ancora voglia da vendere e non vuole certo appendere il casco al chiodo ora, e nemmeno alla fine del prossimo campionato. Statene certi. Sono convinto che Valentino sia ancora un pilota competitivo per vincere le gare. Tutto sta nel fatto se potrà effettuarle in condizioni ottimali a livello tecnico per essere competitivo. Il Mondiale 2020? Penso che la sua esperienza sarà fondamentale per affrontare un calendario compresso e una annata così particolare. La pandemia ha costretto a reinventare la stagione, che sarà compressa e richiederà capacità di adattarsi in breve tempo

