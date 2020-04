Valentino Rossi: "Penso che riusciremo a ripartire con la MotoGP, da agosto o settembre..."

Il pilota della Yamaha è fiducioso che entro la fine dell'estate si possa ripartire con la stagione di MotoGp. Tra fine agosto e settembre, infatti, dovrebbe arrivare il semaforo verde dopo le parole 'rassicuranti' di Ezpeleta.

Dopo le parole di Ezpeleta c'è qualche spiraglio di poter ripartire ed 'effettuare' una stagione di MotoGp. Certo non sarà una 'stagione regolare', ma i piloti scalpitano per tornare in sella, visto che non si svolge un Gran Premio dal 2019. Anche Valentino Rossi è di questo avviso e spera che ad agosto ci possa essere finalmente il semaforo verde...

Penso che riusciremo a correre anche nel 2020. Da agosto o settembre, i programmi sono quelli. Dovremmo riuscirci, speriamo di poter ripartire presto. [Valentino Rossi a Sky Sport]

Sicuramente è una situazione strana. Soprattutto per uno come Rossi sempre in giro per il mondo per la stagione di MotoGp. Cosa fa il 'Dottore' a Tavullia?

Sto bene, è una situazione strana perché non sono mai stato così a lungo a casa. Sono a Tavullia con la mia ragazza e anche con mia mamma. La mia vita è la stessa dal 1996, a marzo comincia la stagione e specialmente nella prima parte, con le gare oltreoceano, sei sempre molto preso fra preparativi e aeroporti

Oltre alle gare, mi manca il paddock, mi mancano anche i viaggi e la routine normale di questo periodo. E mi mancano anche i media, e tutti i giornalisti

C'è un po' di tempo, però, per pensare e riflettere

In questo periodo ho più tempo per me stesso e per pensare. È come avere due mesi di vacanza, che poi non è una vacanza perché sei chiuso in casa, ma è abbastanza noioso, perché di solito in questo periodo sono impegnato a girare per il mondo senza pensare

