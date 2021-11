Valentino Rossi ha svelato il primo evento della propria carriera al di fuori del Motomondiale. La 42enne leggenda di Tavullia si prepara per le ultime due competizioni in MotoGP prima di passare a tempo pieno con le ruote coperte. Il campionato da affrontare resta da definire per il ‘Dottore’ che sicuramente sarà presente alla 12 Ore del Golfo 2022, evento che si svolgerà ad Abu Dhabi nel primo week-end di gennaio a bordo di una Ferrari 488 GT3 del Kessel Racing, . La 42enne leggenda di Tavullia si prepara per le ultime due competizioni in MotoGP prima di passare a tempo pieno con le ruote coperte. Il campionato da affrontare resta da definire per il ‘Dottore’ che sicuramente sarà presente alla 12 Ore del Golfo 2022evento che si svolgerà ad Abu Dhabi nel primo week-end di gennaio a bordo di una Ferrari 488 GT3 del Kessel Racing, una vettura che ha testato mercoledì a Misano . Il pluricampione italiano ha già corso e vinto (in classe PRO-AM) la manifestazione araba che lo scorso anno si è tenuta in via eccezionale in quel del Bahrain.

“Ieri ho girato con la Ferrari a Misano perché a gennaio correrò ad Abu Dhabi con Luca ed Uccio. Questa è una gara che abbiamo sempre fatto negli ultimi anni, soprattutto per divertimento. Le condizioni non erano fantastiche ieri, ma ci siamo divertiti e non sono andato male. L’anno prossimo diventerò un pilota di auto, quindi l’approccio e l’impegno ora sono differenti.Questa gara la correremo ancora per divertimento. Poi dovrò capire che tipo di programma fare per la stagione. E’ un momento molto importante per le gare endurance, sta arrivando la nuova classe Hypercar che dal 2023 vedrà impegnati tantissimi marchi. L’anno prossimo correrò sicuramente con le vetture GT, ma non so ancora in quale campionato. Potrebbe essere il WEC, ma anche l’ELMS o l’International GT Challenge. Dovrò decidere anche con quale auto gareggiare. Una volta dentro dovrò capire anche il mio livello. Sicuramente mi piacerebbe correre anche con le LMP2 o le Hypercar, ma il livello dei rivali sarebbe molto alto in quelle categoria. L’anno prossimo valuteremo tutto".

Ad

Grand Prix dell'Algarve Quartararo, Bagnaia, Bastianini, Acosta: 5 domande a Portimao 4 ORE FA

"Momento emozionante ma voglio rimanere concentrato"

Valentino, chiarito il punto sul futuro, parla di questi 10 giorni che saranno molto intensi e carichi di tensione.

"Potete immaginare il mio stato d'animo, sono 10 giorni contro 26 anni… E’ chiaro che è un momento emozionante, ma voglio provare a rimanere concentrato, specie dopo quanto fatto a Misano in gara. Sono ancora un pilota MotoGP e preferisco divertirmi. Ripensamenti? No, non mi è mai venuto il minimo dubbio: dover aver fatto la scelta non mi sono mai pentito, ma bisognerà vedere quando arriverà il momento... oggi sono abbastanza tranquillo".

Valentino Rossi, le 10 vittorie più belle della carriera

MotoGP Rossi testa la Ferrari 488 GT3 a Misano: prove di 2022 in auto IERI A 16:29