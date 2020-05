Valentino Rossi torna in sella e si diverte al Ranch: "Finalmente ancora in moto"

Dal nostro partner OAsport.it

Valentino Rossi ha dato finalmente libero sfogo a tutta la sua passione. Il nove volte iridato, infatti, è tornato in sella e nel suo “Ranch” si è esibito in evoluzioni di pregevolissima fattura. Dopo lo stop obbligato per l’emergenza sanitaria, Valentino, tra derapate e staccate da urlo, ha ripreso a divertirsi in compagnia del fratellino Luca Marini e di Franco Morbidelli, pilota della Yamaha Petronas che potrebbe essere l’anno venturo suo team-mate nella squadra citata.

Finalmente siamo tornati in moto“, ha scritto Rossi sul suo profilo Instagram, pubblicando alcune foto dell’allenamento sullo sterrato. Un primo assaggio di pista in attesa di capire quando e se la MotoGP riaccenderà i motori. Stando alle intenzioni del Circus delle due ruote, la possibile partenza del Mondiale 2020 potrebbe essere nella seconda metà di luglio a Jerez de la Frontera (Spagna), con la disputa di due round. Il CEO di Dorna Sports Carmelo Ezpeleta è a lavoro per trovare una soluzione e si è in attesa di sapere se da parte del Governo spagnolo ci sarà l’assenso.

