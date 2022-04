Marc Marquez ad Austin non ha vinto come gli è successo in 7 delle precedenti 8 edizioni del GP delle Americhe, però ha mostrato ancora di essere un Ha mostrato il suo livello, che è il livello di sempre: quello di un pilota che è un gradino sopra a tutti gli altri”. ad Austin non ha vinto come gli è successo in 7 delle precedenti 8 edizioni del GP delle Americhe, però ha mostrato ancora di essere un Marziano prestato al motociclismo . Come ha detto nel dopo gara, il team manager dell’HRC Alberto Puig: “”.

Difficile non essere d’accordo, perché dopo uno stop per diplopia e un problema in partenza (a quanto sembra sulla moto del Cabroncito invece dell’abbassatore si sarebbe innestato il pit-limiter che lo ha costretto a farsi sfilare da tutto il torpedone di pilota e iniziare la prima curva in 24ª posizione con oltre mezzo secondo sull’ultimo. Quando altri si sarebbero depressi e l’avrebbero data su, Marquez ha indossato il costume da ‘Capitan America’ ha risalito la china iniziando il suo show fatto di sorpassi furibondi, staccate spietate e giri veloci.

18 sorpassi in 17 giri: la leggendaria rimonta di Marc dall'ultimo posto

Alla fine del primo giro si è già sbarazzato di 6 piloti ed è 18°, la tornata seguente si sbarazza anche delle Yamaha di Morbidelli e Dovizioso, al 3° giro piazza altri due sorpassi sopravanzando Oliveira e Marini. Al 4° giro con una staccata a vita persa rischia di scontrarsi con Binder e Vinales ma nel giro seguente li ha distanziati pagando solo 5”3 dalla testa della corsa. Alla sesta tornata svernicia il compagno di marca Nakagami e si francobolla alla carena del compagno di squadra Pol Espargaro che scavalca al 7° giro quando se n’è andata solo un terzo di gara. Già così ci sarebbero i crismi per il garone ma MM93 non è tipo da gettare la spugna e con un ritmo indiavolato (superiore anche a quello dei primissimi in gestione) in meno di tre giri riprende anche l’Aprilia di Aleix Espargaro e si lancia all’inseguimento di Zarco, Quartararo e Martin che fra il il 16° e il 17° giro finiscono dietro. Sopraffatto dalla fatica e da 18 sorpassi completati in 17 giri, Marc si difende come un mastino dagli attacchi di Quartararo e chiude con un 6° posto a 6”617 millesimi da Bastianini.

Una delle migliori rimonte della sua carriera, un capolavoro che si piazza forse solo dietro a quella mitica rimonta dalla 33ª alla prima posizione nel GP di Valencia 2012, ultima gara della sua vita in Moto2 prima del passaggio nella classe regina. L’ennesima certificazione che MM93 è una manna dal cielo per chiunque ama il motociclismo. Un fenomeno che nonostante il calvario e i problemi agli occhi ha ancora voglia di stupire, emozionare e vincere.

Marquez dall'inferno al ritorno: le tappe del suo calvario

