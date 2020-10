E’ stato il giapponese della LCR Honda Takaaki Nakagami il più veloce del warm-up del GP d’Aragon, round del Mondiale 2020 di MotoGP . Sul tracciato spagnolo l’hondista, montando una coppia di soft, ha fermato i cronometri sul tempo di 1’48″661, precedendo di 219 millesimi l’iberico Maverick Viñales (Yamaha Factory) e di 332 la Suzuki del padrone di casa Alex Rins. Anche per i due piloti citati la scelta della doppia morbida è stata testata in questo turno.

Un’opzione che, con l’eccezione delle Ducati, è stata provata da tutti i centauri in pista. Questa soluzione, poi, andrà valutata dalle 15.00, orario in cui scatterà la gara e le temperature sull’asfalto faranno la differenza. Scorrendo la classifica, troviamo un grande Alex Marquez (Honda), sempre più in sintonia con la moto di Tokyo, a 0″359, davanti al secondo della classifica iridata Joan Mir (Suzuki) a 0″398, al leader della graduatoria generale (in pole position) Fabio Quartararo (Yamaha Petronas) a 0″402, a Franco Morbidelli (Yamaha Petronas) a 0″458, a Danilo Petrucci (Ducati Factory) a 0″522, ad Andrea Dovizioso (Ducati Factory) a 0″650 e all’iberico Pol Espargaro (KTM Factory) a 0″809 a completare la top-10.

Ducati, quindi, ancora in difficoltà e con una scelta di mescola diversa sul posteriore (media) per migliorare il set-up. Criticità evidenziate anche dal 14° tempo di Francesco “Pecco” Bagnaia con la Ducati Pramac a 0″906. Discorso diverso per le Yamaha che con Vinales, Quartararo e Morbidelli hanno messo in mostra un passo notevole e decisamente confortante in vista della gara. Tuttavia, la Suzuki potrebbe stupire, tenendo conto dei riscontri di Rins e di Mir.