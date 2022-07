Valentino Rossi deve fare i conti con questa prova che per lui è la prima esperienza in pista nel mondo delle quattro ruote e con prove così lunghe e faticose. La 24 Ore di Spa, per quanto parte del circuito europeo , è una gara durissima edeve fare i conti con questa prova che per lui è la prima esperienza in pista nel mondo delle quattro ruote e con prove così lunghe e faticose.

Durante la notte, nel suo stint, il Dottore paga dazio con la sa Audi 46, uscendo di pista e finendo nel ghiaione in regime di safety car, dopo aver perso il controllo della sua auto. La macchina fa fatica a riavviarsi, ma alla fine il rimedio si trova e il team non è costretto al ritiro, per fortuna.

La gara prosegue, dunque, e alla fine il pilota di Tavullia cede il volante, raggiunto poi dalla tv per un'intervista in cui racconta le sue impressioni un terzo di gara mancante.

È una grande corsa, è fantastica. Mi diverto molto. È una gara molto lunga, considerando che ci sono ancora alcune ore prma della fine. Perciò manca ancora tanto, ma è bello. È utile per capire la macchina, per fare esperienza e anche durante la notte è fantastico, è una corsa speciale.

A proposito della notte, Valentino è riuscito a dormire?

Dormo, dormo. Il problema è svegliarsi! Nessun problema a dormire...

Sembrava che il Dottore avesse concluso le sue fatiche, e invece dovrebbe tornare in macchina: "Inizialmente da programma no (al ritorno in pista ndr), ma forse sì. Decideremo entro un'ora e se tornerò in macchina sarà attorno alle 12 o all'1".

Infine, un messaggio in italiano al pubblico che lo segue: "Ciao ragazzi, ciao a tutti! Spero che vi siate divertiti qui a Spa. È stata una bellissima gara. Grazie per il tifo e ci vediamo presto".

