E' tutto pronto per l'esordio di Valentino Rossi nelle gare endurance GT. Il pilota di Tavullia, che in questi mesi si è dedicato totalmente alle auto, ha scelto il momento migliore per fare il suo debutto nella nuova categoria. Infatti, il suo "battesimo" avverrà nella gara più attesa dell'anno del campionato GT World Challenge Europe: la 24 Ore di Spa-Francorschamps, il settimo appuntamento della stagione. L'ex campione di MotoGP guiderà l'Audi R8 Lms, ovviamente con il numero 46, lungo un tracciato di oltre 7 chilometri incastonato nella Foresta delle Ardenne. Lo stesso circuito che ogni anno ospita la F1. Il weekend in Belgio ha già preso il via giovedì 28 luglio con le prime prove libere e terminerà domenica 31 con la 24 ore che avrà inizio già sabato 30. Sono 66 le supersportive iscritte, nove le marche: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Lamborghini, Mercedes, Porsche.

Vale ha già provato queste auto nei test collettivi a fine giugno ma non ha ancora esordito nel campionato. L’azzurro sarà accompagnato come sempre da Frederic Vervisch/Nico Muller e proverà a portare alla vittoria il team WRT, la cui auto principale è quella guidata da Dries Vanthoor/Charles Weerts/Kelvin van der Linde. Un test arduo per Rossi, alla prima volta nella categoria Pro. Le qualifiche non sono andate tanto bene. La pole-position provvisoria se l’è aggiudicata la Ferrari con Davide Rigon/Antonio Fuoco/Daniel Serra (Iron Lynx n.71), che sono i leader in classifica. Dietro di loro l’auto gemella di James Calado/Nicklas Nielsen/Miguel Molina (Iron Lynx n. 51). Fuori dalla top 20 e quindi dalla Superpole l’Audi n.46 di Valentino Rossi/Frederic Vervisch/Nico Muller, che sabato partirà dalla 25a posizione.

QUANDO E A CHE ORA CORRERA’ VALENTINO ROSSI?

Venerdì 29 luglio, Warm-Up: 18.20-18.50

Venerdì 29 luglio, Superpole: 19-19.30 (Rossi non qualificato)

Sabato 30 luglio, gara: dalle 16.45

I FAVORITI

Occhi puntati su il team Iron Lynx con le Ferrari 488, sono stati sin qui i protagonisti del campionato e stanno siglando i migliori tempi a Spa. Attenzione anche alle Lamborghini Huracan n.6 guidata da Jordan Pepper/Andrea Caldarelli/Marco Mapelli e la gemella n. 63 con al volante Jack Aitken/Albert Costa/Mirko Bortolotti. Potrebbe giocare un ruolo importante il team WRT, proprio quello di Rossi. Infine, da non sottovalutare il team Akkodis con le Mercedes GT.

24 ORE SPA-FRANCORSCHAMPS – VALENTINO ROSSI IN PISTA, DOVE VEDERLA IN TV

Le sessioni di qualifica e la corsa, con inizio sabato 30 luglio alle 16:45, sono trasmesse in diretta streaming sul canale Youtube “GT World”. E’ possibile vedere la gara anche su Sky Sport e di conseguenza in streaming su NowTv.

PROSSIMI APPUNTAMENTI

Hockenheim, Endurance Cup, 2-4 settembre

Valencia, Sprint Cup, 16-18 settembre

Barcellona, Endurance Cup, 30 settembre – 2 ottobre

La prima gara di Valentino Rossi al GT World Challenge in 70 secondi

