Dopo la sfortunatissima parentesi di gara-1, la dea bendata stavolta guarda con favore l'equipaggio numero 46 di Valentino Rossi e Frederic Vervisch. Nell'appuntamento di casa sul circuito di Misano, il Dottore ritrova la top-5 nel campionato GT World Challenge Europe eguagliando il miglior piazzamento in quella che, lo ricordiamo pur apparendo strano quando si parla di un pilota del calibro di Vale, si tratta a tutti gli effetti di una stagione da rookie. Stupenda rimonta in un'ora dell'Audi #46 in gara-2, per la seconda volta a punti in una prova sprint. Gran parte del merito va dato al compagno di squadra Frederic Vervisch, autore di una partenza capolavoro da dodicesimo a settimo, che già rappresenterebbe il miglior piazzamento per la coppia italo-belga in questo format di gara. Un'altra posizione guadagnata grazie ad un pit stop discretamente veloce, poi il clamoroso ritiro di Lorenzo Patrese che permette alla leggenda di Tavullia di scalare al quinto posto finale, difeso con i denti dalla Mercedes #88.

Dries Vanthoor/Charles Weerts fanno due su due a Misano Adriatico al termine della quarta tappa del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup (la sesta in tutto il campionato). Nuovo allungo in campionato per i campioni in carica su Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello (Akkodis ASP #89/Mercedes), secondi davanti a Christopher Mies /Jean-Baptiste Simmenauer (WRT #33/Audi). La temibile squadra legata ad Audi ha dominato la scena con una gestione perfetta dell’intero evento. Il pit stop, invece, ha tolto dal podio la vettura #11 del Tresor by Car Collection affidata a Christopher Haase/ Simon Gachet, quarti all’arrivo.

Quarto posto per Jean Baptiste Simmneauer/Christopher Mies (Team WRT #33/Audi), abili nel finale a beffare i compagni di team Valentino Rossi/Frédéric Vervisch. Miglior risultato in questo speciale format per la leggenda del Motomondiale, abile nel finale a mantenere l’ottimo lavoro svolto dal due volte vincitore della 24h del Nuerburgring.

Si chiude un week-end importantissimo in quel di Misano per la Sprint Cup. I due successi di Vanthoort/Weerts portano la vettura #32 più distante dalla Mercedes #89 di Akkodis, auto di Raffaele Marciello che tenterà di ricucire il gap in un championship decider tutto da vivere in quel di Valencia a fine estate.

