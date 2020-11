" Un impegno poliedrico nel Motorsport è e rimarrà parte integrante della strategia Audi ". Con queste parole Markus Duesmann, CEO e responsabile dello sviluppo tecnico di AUDI AG, annuncia la decisione della Casa dei quattro anelli di partecipare all'edizione 2022 della Dakar. Lo farà - novità assoluta a livello mondiale - con un powertrain elettrico alimentato da una batteria ad alto voltaggio che potrà contare su un efficiente range extender. In futuro - fa sapere Audi - i rally raid costituiranno la punta di diamante del suo impegno sportivo. " Vogliamo contnuare a dare prova dl motto 'All'avanguardia della tecnica' nelle competizioni internazionali di alto livello - prosegue Duesmann - e al tempo stesso sviluppare tecnologie innovative da destinare alle vetture stradali. Il rally raid più duro al mondo è il palcoscenico ideale per raggiungere questi obiettivi ".

I metodi per rendere più sostenibili gli sport motoristici

Forte di un palmares eccezionale, maturato in molteplici categorie, Audi torna quindi al rally. Una realtà che ha contraddistinto gli albori dell'attività sportiva del marchio. Schierando una concept elettrica alla Dakar, Audi si prepara a sottoporre la tecnologia a elettroni alle condizioni di utilizzo più severe. L'energia necessaria ad alimentare il powertrain verrà fornita dalla batteria ad alto voltaggio, ricaricabile durante la marcia tramite un range extender- Funzione, quest'ultima, che verrà affidata a un motore TFSI. Audi mira in questo modo a rendere ancora più efficiente la mobilità sostenibile con soluzioni che, andando a incidere positivamente sulle prestazioni tanto del sistema propulsivo quanto degli accumulatori, possano essere in futuro adottate dalla produzione di serie.