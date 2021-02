Motorsports

Daytona 500, pilota lascia la corsa per mangiare da McDonalds

DAYTONA 500 - Ross Chastain, pilota Chip Ganassi Racing, durante l'interruzione della gara per pioggia, ha sfruttato il momento per recarsi dal noto fast food per sfamare tutto il suo equipaggio. Lo sponsor della squadra? Proprio McDonalds.

