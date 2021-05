La FIA, Fédération Internationale de l'Automobile, e Discovery hanno siglato una nuova partnership a lungo termine per la promozione dell'innovativo Campionato FIA Electric GT a partire dal 2023. Discovery, già promotore globale di PURE ETCR primo campionato di auto da turismo multimarca completamente elettrico, da sempre sensibile allo sport motoristico sostenibile e alle corse elettriche, con la sua controllata Eurosport Events, è stato nominato dalla FIA promotore mondiale del Campionato FIA Electric GT vincendo una gara internazionale.

Nuovi promoter mondiali

FIA e Discovery collaborano a lungo termine alla creazione e promozione del FIA Electric GT Championship per il futuro delle corse elettriche come vetrina delle auto GT e lo sviluppo delle migliori tecnologie innovative e ambientaliste. Discovery condivide l'ambizione della FIA di sviluppare un campionato di nuova generazione, con auto elettriche ad alte prestazioni impegnate in esaltanti corse sprint su prestigiose piste, regolamenti innovativi ed experience di elettromobilità altamente spettacolari per il pubblico, senza rinunciare al suo DNA a zero emissioni. Oltre al ruolo della FIA come garante tecnico e sportivo, Discovery assicurerà al campionato Electric GT una stabilità commerciale e la promozione mondiale dell'evento. Sarà infatti Discovery a gestire e ottimizzare negli anni la distribuzione internazionale dei diritti multimediali, sulla scia del suo impegno preso con molte properties sportive premium come i Giochi Olimpici e il PGA TOUR.

Sei eventi in tre continenti

Nel 2023, il campionato FIA Electric GT sarà composto da un minimo di sei eventi internazionali in Europa, Medio Oriente e Asia in azione su circuiti iconici e impegnativi, con l'espandersi negli Stati Uniti per la seconda stagione.

Una vetrina di prodotti e nuove tecnologie

Il Campionato FIA Electric GT è destinato a salire al vertice della categoria GT in termini di sviluppo tecnologico, design, aspirazioni e costi nell'attuale finestra di prestazioni GT3. FIA Electric GT sarà il primo campionato FIA a dotarsi di un pit-stop a ricarica super-veloce 700KWs per garantire alle auto il massimo livello prestazionale e fare da vetrina al mercato della mobilità elettrica.

Un formato sprint di gare emozionanti

Ogni gara del FIA Electric GT Championship si svolgerà in uno spettacolare format di due giorni: sabato la gara sprint di qualificazione in una sessione di 20 minuti; domenica il gran premio di 45 minuti con pitstop di ricarica super-veloce.

Sostenibilità e attenzione all'esperienza del consumatore

Come piattaforma globale di promozione dell'elettromobilità, FIA Electric GT avrà un ruolo fondamentale nella progressiva transizione del motorsport verso le corse sostenibili. In collaborazione con la FIA, Discovery garantirà gare ed eventi a zero emissioni di carbonio fin dal primo anno, utilizzando fonti di energia rinnovabile e riformando i suoi standard organizzativi per il raggiungimento di questo grande obiettivo. Inoltre, ogni evento del Campionato GT elettrico offrirà al pubblico consumatore l'opportunità di conoscere il mercato dell'elettromobilità in un'apposita sezione dell'area paddock, offrendo un'experience sensoriale di potenza, innovazione e attrattiva delle migliori auto elettriche. La creazione di un campionato completamente elettrico per auto GT riflette il movimento #PurposeDriven della FIA, che sostiene ed è attenta alla salute e la sicurezza, l'ambiente, la diversità e l'inclusione, così come il coinvolgimento e lo sviluppo della comunità.

L'integrazione degli esports

Grazie al coinvolgimento degli Esports, Discovery e la FIA condividono l'ambizione di rendere l'Electric GT il primo campionato FIA con una forte componente digitale incorporata all'interno delle corse, e a partire dalla loro promozione, per coinvolgere una nuovissima generazione di appassionati di motorsport.

Jean Todt, presidente della FIA

"L'annuncio di oggi del FIA Electric GT Championship è una pietra miliare importante per la FIA. Questo é un concetto rivoluzionario, sostenibile, innovativo che rispecchia il nostro approccio race-to-road in termini di tecnologia, rendendolo rilevante per i produttori e gli utenti della strada. È quindi importante che questa competizione sia in buone mani in termini di promozione. In Discovery, e nella sua controllata Eurosport Events, abbiamo un partner forte ed esperto nella promozione di sport motoristici di livello mondiale".

Andrew Georgiou, president Eurosport and Global Sports Rights & Sports Marketing Solutions

"Discovery s'impegna da sempre a sviluppare le relazioni più profonde e collaborative con le federazioni e i proprietari degli eventi sportivi. Nel caso della FIA, abbiamo la fortuna e l'onore di siglare una partnership con l'organizzazione leader del motorsport, con una visione così ambiziosa per il futuro e la sua spinta propulsiva verso l'innovazione della mobilità. Il FIA Electric GT Championship si basa su un formato completamente diverso e un approccio tecnico alle corse elettriche, fornendo una serie complementare che contribuisce a una migliore offerta complessiva per i fan e i produttori".

"Discovery ha una tradizione di già lunga data nelle corse elettriche e s'impegna a sostenerne lo sviluppo in questa fase iniziale. Discovery è shareholder del FIA Formula E World Championship dal 2014 e, grazie a Eurosport Events, è promoter globale di PURE ETCR, primo campionato di auto elettriche multimarca".

"Grazie all'impronta planetaria di Discovery, oggi presentiamo un'offerta completa a 360 gradi: dalla distribuzione globale multipiattaforma, alla produzione di eventi live, fino alla gamma più completa di soluzioni di marketing e promozione degli eventi. Siamo entusiasti di poter offrire tutto questo al Campionato FIA Electric GT, basandoci sull'impegno di lunga data di Discovery nel motorsport elettrico come vetrina globale per la promozione dell'elettromobilità sostenibile".

François Ribeiro, Head of Eurosport Events

"È un grande privilegio accrescere la nostra partnership di 17 anni con la FIA. Per la prima volta, metteremo tutta la forza di Discovery ed Eurosport Events al servizio del motorsport per soddisfare le aspettative dei produttori di auto elettriche e sviluppare un nuovo potente asset grazie a Electric GT".

"Condividiamo con la FIA una visione comune di sviluppo di un campionato di nuova generazione, che presenti tecnologie avanzate per le prestazioni di elettromobilità, attraverso gare emozionanti e sostenibili. Poiché l'industria automobilistica si sta velocemente convertendo a un futuro elettrico, Electric GT sarà il più grande palcoscenico mondiale delle auto elettriche GT con la loro capacità di ricarica super-veloce per i consumatori di domani".

