Motorsports

ETCR Vallelunga: vince Vernay su Ekström, ottimo 3° Luca FIlippi su John Filippi nella Final Pool B

ETCR VALLELUNGA - Dopo il successo di Azcona nella Pool A, nella Pool B tocca al francese Vernay trionfare sul tracciato di Vallelunga, riuscendo a tenere alle sue spalle comunque un performante Ekström. L'italiano Luca Filippi vince invece la battaglia per il 3° posto davanti al Filippi francese che non è riuscito a compiere il sorpasso che ha tentato per tutto l'ultimo giro.

00:02:11, 2 ore fa