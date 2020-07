Extreme E, il campionato elettrico fuoristrada LIVE e in esclusiva su Eurosport dal 2021

Extreme E, l’innovativa serie off-road elettrica, annuncia la sua partnership triennale con Discovery per la copertura televisiva, streaming e on-demand della prima formula elettrica fuoristrada. La prima edizione del campionato Extreme E, versione fuoristrada della Formula E, prenderà il via nel gennaio 2021.

La media partnership di Extreme E con Eurosport in 50 paesi europei include un programma di corse in diretta - previste 5 tappe che prenderanno il nome di X-Prix - highlights shows e contenuti extra disponibili on-demand con il commento locale dei migliori talent del motorsport.

La prima edizione del campionato Extreme E, versione fuoristrada della Formula E, prenderà il via nel 2021 con 5 X-Prix “categorie” Ocean, Desert, Glacier, Arctic e Rainforest previsti nei magnifici scenari naturali del Senegal (22/24 gennaio), della Penisola Arabica, del Nepal, del Mar Glaciale Artico e della Foresta Amazzonica: luoghi magici per sensibilizzare i fan del motorsport sui temi ambientali. Parteciperanno infatti alla formula Extreme E i SUV elettrici Odissey 21, prototipi fuoristrada della Spark Racing Technology. Per maggiori informazioni, visita il sito ufficiale di Extreme E.

