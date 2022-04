Motorsports

Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS End: la prima gara di Valentino Rossi in 70 secondi

Debutto in chiaroscuro per Valentino Rossi nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. 17° posto finale per Valentino Rossi/Frédéric Vervisch/Nico Müller. Gli alfieri di WRT conquistano un posto nella top 20 dopo una discreta prova. Buon inizio per il ‘Dottore’ che durante la seconda sosta ha mancato il proprio box, un errore che ha pagato con più di 7 posizioni.

00:01:14, un' ora fa