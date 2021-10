La FIA Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM) e Discovery Sports Events annunciano la nuova era dello Speedway, che per i prossimi dieci anni sarà promosso e trasmesso da Discovery a partire dal 2022.

Riunendo per la prima volta lo Speedway sotto un solo promotore globale, dal 2022 tutte le categorie saranno unificate nella nuova brand identity SGP, che comprende SGP FIM Speedway Grand Prix, SGP2 FIM Speedway U21 World Championship, SGP3 FIM Speedway U16 World Championship e un nuovo entry-level internazionale SGP4. Tornano inoltre in calendario grazie a Discovery Sports Events, assenti dal 2017, il FIM Speedway of Nations (SON) e la Coppa del mondo di Speedway (SWC World Cup).

Lo Speedway targato Discovery avrà 5 nuove chiavi narrative, che sono:

Il pilota al centro del racconto

Un nuovo profilo internazionale

La doppia distribuzione TV e digital

Una nuova fanbase di giovani spettatori

Nuovi eventi sinonimo di migliore spettacolo

A partire dal 2022, la stagione estesa della SGP includerà 12 round in due continenti, presentando 15 piloti fissi e una wildcard per ogni sede di gara. L’innovativo format one day presenterà 20 manche, 2 semifinali e la finale del sabato sera, con le prove e le qualifiche posticipate dal venerdì a sabato pomeriggio.

In vista della stagione 2022, una vasta gamma di innovazioni sarà svelata per migliorare story-telling e fan experience con una produzione avanzata dell'evento e una linea editoriale più vicina alle esigenze televisive e digital:

Nuove pit-lane

Nuovo palco centrale nel cuore dell'azione

Studi televisivi

Nuove fan-zone

Una app SGP avanzata per seguire lo Speedway ovunque tu sia

Non solo driving innovation. Discovery Sports Events offre la sua lunga esperienza di promozione e trasmissione del motorsport su scala globale, supervisionando tutti gli aspetti operativi e commerciali dello Speedway: gestione e distribuzione dei diritti multipiattaforma, produzione televisiva, brand strategy dei diritti di sponsorizzazione, attività marketing e promozionali, cooperando con gli organizzatori locali su vendita dei biglietti, hospitality e fan engagement.

Ereditando l’attività dell’ente promotore Eurosport Events, Discovery Sports Events ha un patrimonio di 15 anni di crescita di alcune delle più popolari serie di motorsport nel mondo, fra cui il WTCR FIA World Touring Car Cup e PURE ETCR, il primo campionato turismo elettrico che dal 2022 sarà parte integrante della Coppa del Mondo FIA eTouring.

Dal 2023, Discovery Sports Events sarà poi promotore del nascente FIA Electric GT Championship come nuova vetrina sportiva per il mercato delle auto elettriche. Come parte di Discovery, l’ente avrà anche a disposizione il supporto di tutti i canali e brand lifestyle per ampliare la sua visibilità in tutto il mondo grazie alla consapevolezza sportiva di un pubblico sempre più vasto.

