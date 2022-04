Jules Gounon è stato il migliore confermando al primo posto l’AMG GT3 #88 di Akkodis ASP Racing Team. 15ma piazza per la vettura #46 di Valentino Rossi/Frédéric Vervisch/Nico Müller (WRT/Audi) a 474 millesimi di ritardo dalla vetta. Mercedes si conferma in vetta della classifica generale al termine della Pre-Qualifying del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. Il franceseè stato il migliore confermando al primo posto l’AMG GT3 #88 di Akkodis ASP Racing Team. 15ma piazza per la vettura #46 di Valentino Rossi/Frédéric Vervisch/Nico Müller (WRT/Audi) a 474 millesimi di ritardo dalla vetta.

Resta serratissima la classifica generale dopo la FP2 con due auto in meno di un decimo, più di 25 in un secondo. Secondo posto per Maro Engel/Luca Stolz/Steijn Schothorst (Mercedes-AMG Team GetSpeed #2) davanti a Christopher Mies/ Patric Niederhauser /Lucas Légeret (Sainteloc Racing #25/Audi), protagonisti di una sessione oltremodo interessante.

Ad

Motorsports Rossi debutta con le auto: 6° tempo per la sua 46 nelle libere 6 ORE FA

Valentino Rossi abbassa i tempi, ma che equilibrio!

15esimo posto per Valentino Rossi , che abbassa i propri tempi rispetto alla mattina , e con Vervisch/Müller chiude a un soffio dalla top ten. Audi resta in ogni caso in lotta per il successo come confermato da Sainteloc, realtà francese che minaccia il primato virtuale della formazione francese che da anni milita nel mondo delle ruote coperte con il brand di Stoccarda.

Appuntamento a domani per le qualifiche e per la prima gara dell’anno, indetta sulle 3 ore. Il traffico sarà senza dubbio una variabile insieme al meteo. La pioggia potrebbe essere un problema extra, una condizione incontrata dai team mercoledì nei test privati che precedono ogni evento dell’Endurance Cup.

GT World Challenge Imola, programma e orari di domenica

Ore 9-10:00: Qualifiche ( Qualifiche ( Youtube / Sky Sport Action, canale 206)

Ore 15-18:00: Gara ( : Gara ( Youtube / Sky Sport Action, canale 206)

Riguarda la sessione di Pre-Qualifiche del GT World Challenge

Grazie Valentino, il campione infinito che ha segnato un'epoca

Motorsports Valentino Rossi, la nuova vita da pilota di auto: cosa aspettarsi? 31/03/2022 A 14:47