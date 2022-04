Comincia con un 17° posto la seconda vita di Valentino Rossi, a bordo dell'Audi R8 LMS GT 3 Evo II nella 3 ore di Imola, corsa d'apertura del campionato 2022 del GT World Challenge Europe. Un risultato bugiardo rispetto a quanto mostrato in pista, perché la Dottore commette un , a bordo dell'Audi R8 LMS GT 3 Evo II nella 3 ore di Imola, corsa d'apertura del campionato 2022 del GT World Challenge Europe. Un risultato bugiardo rispetto a quanto mostrato in pista, perché la leggenda 43enne di Tavullia , passata da quest'anno alle alle quattro ruote coperte, dimostra di avere ancora un gran manico, prendendo confidenza giro su giro. Tuttavia lo stessocommette un errore da rookie all'ultimo cambio pilota , che rovina la sua gara col Team WRT numero 46. Fino a quel momento era 13°, il compagno Frederic Vervisch limita i danni con una rimonta furibonda nell'ultima mezz'ora di corsa.

Per la cronaca, il primo round del GTWC Europe all'autodromo Enzo e Dino Ferrari viene conquistato proprio dai compagni di team di Rossi, la vettura #32 dell'Audi WRT guidata da Charles Weerts, Kelvin van der Linde e Dries Vanthoor. C'è spazio anche per un "italiano" sul podio, il pilota di origini milanesi Raffaele Marciello al volante della Mercedes Akkodis Asp #88, secondo davanti alla vettura della stessa marca del Team GetSpeed numero 2.

La gara di Valentino Rossi

La nuova avventura di Valentino Rossi nel mondo dell’endurance comincia a poco più di due ore dal termine della corsa sul circuito di Imola. Nico Müller è uno dei primi ad entrare per il pit-stop ad un terzo della gara, aiutando il Dottore a montare rapidamente sulla Audi del Team WRT #46. Il boato del pubblico quasi sovrasta il rombo della R8 LMS Evo II del marchio dai quattro anelli.

Terminata la girandola dei cambi di pilota, la leggenda vivente del motociclismo si ritrova al 14° posto, lo stesso lasciato dal compagno di squadra elvetico prima dell’ingresso ai box. Rossi si trova prima all’attacco della Lamborghini di Albert Costa, poi tenta la bagarre con il compagno di team Jean-Baptiste Simmenauer (classe Silver, a differenza della classe PRO in cui milita VR46). Non arriva il primo sorpasso in pista della sua nuova carriera tra le ruote coperte, ma riesce a guadagnare una posizione, approfittando del fuoripista dell’Audi Sainteloc #25, fino a quell'istante in seconda posizione.

La prima corsa di questo genere di Vale purtroppo finisce in regime di una lunghissima safety car, inizialmente a causa di un’auto ferma in pista e poi per un tremendo incidente, nonostante la bassa velocità, tra una Lamborghini e una Bentley, con quest’ultima che colpisce in pieno la vettura davanti in panne e distrugge il cofano.

La piccola disavventura finale di Valentino Rossi avviene proprio al momento del passaggio del testimone al compagno di squadra Frederic Vervisch per l’ultima ora abbondante di gara: caos in pit lane con tutti i piloti allineati che rientrano ai box, e un po’ per questo un po’ per una ritardata segnalazione dei meccanici il Dottore non trova la propria piazzola di sosta. Costretto a fare un giro in più dietro alla safety car, questo misfatto costa ben undici posizioni alla sua Audi del Team WRT, con il belga Vervisch che rimonta nel finale di corsa dal 24° al 17° posto complessivo, 15° nella classifica riservata alla classe PRO.

