nel GT World Challenge Europe a Brands Hatch, in coabitazione con il belga Frederic Vervisch a bordo dell’Audi del Team WRT #46. Nella prima della due manche da un’ora sul tracciato britannico, il “Dottore” rischia grosso in partenzae costringe all’ingresso della safety car per i primi dieci minuti abbondanti della corsa, ma ne approfitta per guadagnare qualche posizione rispetto al 17° posto in griglia. Il cambio pilota avviene poco prima della mezz’ora, con Rossi 15° provvisorio, l’esperto compagno belga ne giova dal veloce pit stop per ritrovarsi due posizioni più su e rimanere lì fino alla bandiera a scacchi. Un risultato migliore rispetto al 17° della 3 Ore di Imola , influenzata però dall’errore al pit stop della leggenda di Tavullia. Stavolta invece Rossi è stato molto abile nel momento del cambio pilota.