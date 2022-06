Audi #32 del campione in carica Charles Weerts conquista la pole position nelle qualifiche di gara-1 della Sprint Cup di Zandvoort, quinto round di GT World Challenge Europe 2022, il terzo con il format della sprint. Riscatto importante per l'equipaggio del Team WRT dopo il la Mercedes #89 di AKKODIS ASP guidata da Timur Boguslavskiy non va oltre il 14° posto in griglia, in ritardo di otto decimi e mezzo, dunque l'elvetico di origini milanesi è costretto agli straordinari per difendere il comando della classifica. L'del campione in caricaconquista la pole positiondella Sprint Cup di Zandvoort, quinto round di GT World Challenge Europe 2022, il terzo con il format della sprint. Riscatto importante per l'equipaggio del Team WRT dopo il ritiro durante la 6 ore di Paul Ricard che gli ha fatto perdere punti importanti in classifica generale. La prima manche sul circuito olandese rappresenta un'occasione imperdibile per i belgi Weerts e Vanthoor, che possono infatti approfittare delle difficoltà del compagno di squadra del leader del campionato Raffaele Marciello:in griglia, in ritardo di otto decimi e mezzo, dunque l'elvetico di origini milanesi è costretto agli straordinari per difendere il comando della classifica.

Sessione di qualifica difficile anche per Valentino Rossi: il "Dottore", a bordo dell'Audi #46 del Team WRT chiude soltanto al 20° posto (+1.600) e diventa obbligatoria una rimonta forsennata come a : il "Dottore", a bordo dell'Audi #46 del Team WRT chiude soltanto al(+1.600) e diventa obbligatoria una rimonta forsennata come a Magny-Cours per andare a caccia dei punti. La leggenda di Tavullia ha sofferto particolarmente un tracciato molto tecnico e poco conosciuto, dato che nelle libere del giorno precedente è finito fuori pista al terzo giro distruggendo la vettura. Per questo motivo, tra l'altro, la caratteristica Audi giallo fluo e nera ha dovuto cambiare telaio nel corso del weekend.

La cronaca

Tracciato molto scivoloso per la salsedine e la sabbia in pista mosse dal vento, il che rende lenta e complicata la Q1. Servono diversi minuti affinché l’asfalto si gommi e i tempi calino drasticamente. Decisivi dunque gli ultimi tre giri di lancetta, con i piloti che hanno a disposizione uno o due giri al massimo per rendere al meglio. Dopo vari sconvolgimenti di classifica, alla bandiera a scacchi troviamo due Audi davanti a tutte le altre monoposto. Soltanto 45 millesimi separano la pole di Weerts nei confronti dell'Audi #11 Tresor By Car Collection del francese Simon Gachet. Continua a sorprendere la Ferrari #53 (De Pauw e Jean), terza a 126 millesimi di distacco, appena davanti all'Audi #12 degli italiani Luca Ghiotto (che ha disputato la Q1) e Mattia Drudi.

I distacchi così risicati nelle prime posizioni - i primi nove contenuti in quattro decimi - regalano sorprese in griglia di partenza. Delude, scattando oltre la metà dello schieramento, la Mercedes #89 dei leader della Sprint Cup Boguslavskiy e Marciello. Il pilota di nazionalità russa litiga con l'assetto e così la coppia del team AKKODIS ASP rischia di arrestare la striscia di quattro podi nelle quattro precedenti corse da un'ora. Alle loro spalle brutta qualifica anche per Jean-Baptiste Simmenauer (Audi #33). Tanta fatica, come detto in precedenza, anche per Rossi, navigando sempre in fondo alla graduatoria fino ad ottenere la sestultima piazza. Soltanto una vettura di classe PRO tra le dodici presenti ha fatto peggio, la Porche #54 della Dinamic Motorsport (22esima).

L’appuntamento per la prima manche della Sprint Cup sul circuito olandese è alle 14:00, nella quale Valentino Rossi disputerà la metà di gara iniziale, prima di lasciare il volante al compagno di equipaggio Frederic Vervisch.

I risultati della Q1 di Zandvoort

