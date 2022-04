Audi monopolizza la prima fila della 3 ore di Imola, opening round del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. Dries Vanthoor/Charles Weerts /Kelvin van der Linde #32 (WRT) detteranno il passo tra poche ore davanti alla 15mo posto per Valentino Rossi. opening round del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. Dries Vanthoor/Charles Weerts /Kelvin van der Linde #32 (WRT) detteranno il passo tra poche ore davanti alla vettura #25 del Sainteloc Racing affidata a Christopher Mies/ Patric Niederhauser /Lucas Légeret.

La leggenda del Motomondiale ha completato nel migliore dei modi la Q3 mantenendo nella Top15 della classifica combinata l’equipaggio #46 di WRT. Ottimo turno anche per Frédéric Vervisch/Nico Müller nonostante un'investigazione in atto per aver bloccato un’altra auto.

La prima sessione ha premiato l’Audi #11 di Christopher Haase (Tresor by Car Collection #12), abile a primeggiare sulla vettura #10 di Boutsen Racing ed alla Mercedes #88 di Akkodis ASP Racing Team. Patrick Niederhauser #25 (Sainteloc) è stato il migliore nella Q2, mentre la Q3 ha premiato la McLaren #38 di JOTA Sport con Marvin Kirchhöfer.

Da segnalare dei problemi in qualifica per la Lamborghini #77 di Barwell Motorsport, la McLaren #159 di Garage 59 e l’Aston Martin #97 di Beechdean AMR. La Q3, invece, è stata decisamente più lineare ad eccezione dell’errore della vettura #32 alla seconda chicane. Appuntamento alle 15.00 per la prima gara dell’anno, prevista sulle 3 ore.

