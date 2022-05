Sfuma la top-10 per Valentino Rossi e il suo compagno di equipaggio Frederic Vervisch in gara-2 del terzo round di GT World Challenge 2022. Dopo una prima metà di gara saldamente in zona punti, con il belga ottavo al volante della caratteristica Audi col 11ª posizione fino alla bandiera a scacchi. Un piazzamento migliore rispetto alla in gara-2 del terzo round di GT World Challenge 2022. Dopo una prima metà di gara saldamente in zona punti, con il belga ottavo al volante della caratteristica Audi col numero 46 , la sosta ai box penalizza il 43enne di Tavullia, che si ritrova dodicesimo e arriva fino ad un secondo e mezzo dalla decima piazza, prima di commettere una sbavatura e trovarsi costretto difendere l'fino alla bandiera a scacchi. Un piazzamento migliore rispetto alla precedente manche del sabato , ma manca lo stesso la conferma di un risultato a punti due settimane dopo Brands Hatch

Si riapre a sorpresa la classifica del GT World Challenge Europe. Se nella giornata precedente il campionato sembrava aver preso una piega con la seconda vittoria stagionale della coppia campione in carica Dries Vanthoor e Charles Weerts, l’equipaggio #32 dell’Audi WRT disfa clamorosamente tutto al termine del weekend: prima un incidente in qualifica, poi l’errore al via da parte dello stesso Vanthoor, che va lunghissimo sulla ghiaia ed è costretto a rimontare quasi dal fondo fino alla sesta posizione. Ma non basta: Raffaele Marciello disputa un'altra corsa da MVP assoluto e realizza il colpo doppio, lui è il nuovo leader del campionato, mentre la sua Mercedes AKKODIS ASP #89 torna al comando della Sprint Cup.

L'ordine d'arrivo di gara-2 a Magny-Cours

La Mercedes batte un colpo e risponde con una doppietta tutta in casa AKKODIS ASP, team padrone di casa di questo terzo appuntamento di GTWC Europe. Pole position e dominio totale per tutti e 37 i giri disputati della vettura numero 89 di Raffaele Marciello e Timur Boguslavskiy, secondo posto per la numero 88 di Maxi Goetz e Jim Pla. Piazzamento d'onore beneficiato dalle penalità dell'Audi del Team WRT #33 per unsafe release (retrocessa di 10", da seconda a quarta) e dell'Audi Sainteloc Junior Team #25 di Patric Niederhauser e Aurelien Panis, che ha chiuso comunque sul podio.

Colpo di scena subito al via. I più rinomati compagni di scuderia di Valentino Rossi, ossia i campioni in carica Dries Vanthoor e Charles Weerts a bordo dell'Audi WRT #32, finiscono sulla ghiaia alla prima variante e si ritrovano costretti a rimontare dalla quindicesima posizione. Vanthoor cerca di rimediare all'erroraccio riportandosi immediatamente tra i primi dieci, il rapidissimo pit stop porta l'equipaggio fino al sesto posto finale, ma non è sufficiente per difendere una leadership che pareva al sicuro al termine del fine settimana in Francia.

Altro ottimo risultato per la Ferrari AF Corse #53 di Jean e de Pauw, quinta e ancora una volta la migliore tra tutte le vetture di classe Silver. Migliori italiani ancora una volta Luca Ghiotto e Mattia Drudi, settimi al termine di una rimonta di dieci posizioni e di un sorpasso multiplo fenomenale del riminese. Proprio in quella situazione Rossi compie l'unico sorpasso della gara, ai danni di uno sfortunatissimo Giorgio Roda, afflitto dalle difficoltà della Porsche #56 per tutti e 20 i minuti conclusivi, dopo aver accarezzato addirittura il podio.

