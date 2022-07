Charles Weerts (WRT #32) regala la pole-position ad Audi per la race-1 di Misano Adriatico del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Il campione in carica ha dato spettacolo nell’impianto romagnolo precedendo di soli 33 millesimi di scarto il monegasco Vincent Abril (JP Motorsport #112).

Il dominio della casa dei Quattro Anelli è stato interrotto durante le qualifiche odierne, oltremodo incerte sino alla bandiera a scacchi. Terzo posto per Timur Boguslavskiy (Akkodis ASP #89/Mercedes), abile a precedere il team-mate Jim Pla (Akkodis ASP #88) ed a Lorenzo Patrese.

Sessione da incorniciare per il figlio di Riccardo Patrese, al debutto tra i PRO nel GTWC Europe Sprint Cup. Ricordiamo che il #12 del Tresor by Car Collection milita nell’impianto dedicato a Marco Simoncelli al posto di Luca Ghiotto, positivo al COVID-19 alla vigilia di questa corsa.

16mo posto, invece, per Valentino Rossi che si è reso protagonista di un testacoda all’uscita della ‘Variante del Parco’. La leggenda del Motomondiale effettuerà il primo stint della corsa che scatterà questo pomeriggio alle 15.00. Attenzione al meteo, il caldo potrebbe regalare sorprese.

RISULTATO Q1 MISANO GTWC EUROPE 2022

1 32 FIN PRO 1 Team WRT WEERTS, Charles Audi R8 LMS evo II GT3 8 23.973 35.203 32.239 1:31.415 1:31.268 1 2 112 PIT PRO 2 JP Motorsport ABRIL, Vincent McLaren 720S GT3 9 0.033 0.033 24.019 39.596 48.428 1:52.043 1:31.301 2 3 89 PIT PRO 3 AKKODIS ASP BOGUSLAVSKIY, Timur Mercedes-AMG GT3 10 0.266 0.233 24.421 38.621 47.560 1:50.602 1:31.534 2 4 88 PIT PRO 4 AKKODIS ASP PLA, Jim Mercedes-AMG GT3 8 0.278 0.012 24.053 35.889 46.974 1:46.916 1:31.546 2 5 12 PIT PRO 5 Tresor by Car Collection PATRESE, Lorenzo Audi R8 LMS evo II GT3 11 0.360 0.082 23.921 35.587 32.957 1:32.465 1:31.628 1 6 11 PIT PRO 6 Tresor by Car Collection GACHET, Simon Audi R8 LMS evo II GT3 11 0.413 0.053 23.993 35.240 55.867 1:55.100 1:31.681 2 7 30 PIT Silver 1 Team WRT NEUBAUER, Thomas Audi R8 LMS evo II GT3 11 0.465 0.052 24.147 35.465 48.912 1:48.524 1:31.733 2 8 53 PIT Silver 2 AF Corse JEAN, Pierre Alexandre Ferrari 488 GT3 9 0.477 0.012 23.984 35.608 32.528 1:32.120 1:31.745 1 9 25 FIN PRO 7 Sainteloc Junior Team PANIS, Aurelien Audi R8 LMS evo II GT3 10 0.577 0.100 23.941 35.371 32.533 1:31.845 1:31.845 1 10 33 PIT PRO 8 Team WRT SIMMENAUER, Jean-Baptiste Audi R8 LMS evo II GT3 10 0.630 0.053 24.199 37.233 52.700 1:54.132 1:31.898 2

Foto. LPS

