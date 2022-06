Davide Rigon/Antonio Fuoco/Daniel Serra (Iron Lynx #71) hanno vinto la 1000km del Paul Ricard, seconda prova del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. Prima gioia dell’anno per la Ferrari che sigla una stupenda doppietta con la vettura #51 di James Calado/Nicklas Nielsen/ Miguel Molina, abili negli ultimi giri a primeggiare sulla Mercedes #88 di Raffaele Marciello/ Jules Gounon / Daniel Juncadella (Akkodis ASP). autori di un’ottima prestazione con la prima delle Audi (WRT #46). (Iron Lynx #71) hanno vinto la 1000km del Paul Ricard, seconda prova del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup.che sigla una stupenda doppietta con la vettura #51 di James Calado/Nicklas Nielsen/ Miguel Molina, abili negli ultimi giri a primeggiare sulla Mercedes #88 di Raffaele Marciello/ Jules Gounon / Daniel Juncadella (Akkodis ASP). Quinto posto Valentino Rossi /Frédéric Vervisch/Nico Müller,

Dopo 11 pole senza vittoria, la Ferrari ha trovato il successo nella FanatecEndurance

La top10

PILOTA MACCHINA 1. Fuoco Ferrari 488 2. Molina Ferrari 488 3. Gounon Mercedes-AMG 4. Hesse Bmw M4 5.Vervisch Audi R8 6. Bortolotti Lamborghini 7. Schiller Mercedes-AMG 8. Drouet Mercedes-AMG 9. Schandorff McLaren 10. Winkelhock Audi R8

La gara

Ferrari ha dominato la seconda metà dell’evento senza commettere errori. Gli avversari si sono arresi alla 488 GT3 della squadra italiana che nella prima ora ha sofferto l’assalto di Bortolotti #63 e della Porsche #54 di Dinamic Motorsport con l’austriaco Klaus Bachler. Un contatto ha escluso dai giochi la 911 GT3-R italiana, mentre l’Huracan GT3 elvetica non ha saputo reggere il passo della Rossa che si è trovata al top dopo la terza sosta della manifestazione. Il team che ha vinto gli ultimi due titoli dell’Endurance Cup ha avuto la meglio sulla Mercedes #88 di Akkodis, squadra che ha subito con l’arrivo della notte due sanzioni da parte della direzione gara.

La prima è arrivata per unsafe release, la seconda è scattata per non aver rispettato il tempo minimo di rifornimento. L’AMG francese agguanta in ogni caso il secondo posto conclusivo in seguito ad una foratura ad 1 ore dalla conclusione dello dello spagnolo Albert Costa. La serata si è trasformata in un incubo per Emil Frey Racing dopo una bandiera nera a meno di 40 minuti dalla fine in seguito ad un problema con le luci posteriori.

Quinto posto conclusivo per Valentino Rossi/Frédéric Vervisch/Nico Müller, autori di un’ottima prestazione La Ferrari #51 e la Mercedes #88 hanno approfittato della situazione e si sono spartiti gli ultimi gradini del podio nel finale, caratterizzato da una Safety Car che è stata chiamata in pista per rimuovere la Mercedes #57 di Winward Racing., autori di un’ottima prestazione con la prima delle Audi (WRT #46) . Bella rimonta per la compagine belga dopo un problema durante la seconda sosta. Il belga e l’elvetico hanno riportato l’auto nella prima metà dello schieramento chiudendo alle spalle della BMW #50 di ROWE Racing.

La prossima tappa a Zandvoort (Olanda) per quanto riguarda il GTWC Europe, terzo atto della Sprint Cup.

