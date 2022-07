Dries Vanthoor si conferma l’uomo da battere a Misano Adriatico. Il belga di Audi Sport (WRT #32) ha dominato la scena conquistando il giro veloce in 1.30.942 per la race-2 del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup.

Il campione in carica, leader della graduatoria generale, precederà sulla griglia di partenza la R8 LMS EVO II GT3 #11 di Christopher Haase (Tresor by Car Collection #11) e la vettura #33 di Christopher Mies (WRT #33/Audi).

Ad

Motorsports Misano stregata per Rossi: incidente in pit lane e ritiro in gara-1 18 ORE FA

Quarto tempo per l’elvetico Raffaele Marciello (Akkodis ASP-Mercedes) davanti all’Audi #66 di Attempto Racing di Dennis Marschall ed alla Ferrari #53 di AF Corse affidata al belga Ulysse De Pauw. Quest’ultimo primeggia in Silver Cup, pronto a rifarsi con la Rossa dopo quanto mostrato ieri da Audi.

12mo posto sullo schieramento per Frédéric Vervisch (WRT #46/Audi). Il belga si è classificato alle spalle del sudamericano Jonathan Ceccotto, portacolori di Lamborghini a bordo dell’Huracan GT3 #11 affidata ad LP Racing. Appuntamento alle 14.45 per la seconda tappa della Sprint Cup in Italia, evento che potrebbe riportare in parità i protagonisti della graduatoria generale.

RISULTATO Q2 MISANO GTWC EUROPE 2022

1 32 FIN PRO 1 Team WRT VANTHOOR, Dries Audi R8 LMS evo II GT3 9 23.991 35.339 32.081 1:31.411 1:30.942 1

2 11 FIN PRO 2 Tresor by Car Collection HAASE, Christopher Audi R8 LMS evo II GT3 10 0.188 0.188 23.955 34.988 32.187 1:31.130 1:31.130 1

3 33 FIN PRO 3 Team WRT MIES, Christopher Audi R8 LMS evo II GT3 11 0.393 0.205 24.003 35.150 32.182 1:31.335 1:31.335 1

4 89 PIT PRO 4 AKKODIS ASP MARCIELLO, Raffaele Mercedes-AMG GT3 8 0.419 0.026 25.876 38.329 1:31.592 1:31.361 3

5 66 FIN PRO 5 Attempto Racing MARSCHALL, Dennis Audi R8 LMS evo II GT3 10 0.419 0.000 23.965 35.171 32.225 1:31.361 1:31.361 1

6 53 FIN Silver 1 AF Corse DE PAUW, Ulysse Ferrari 488 GT3 10 0.648 0.229 24.418 36.740 32.949 1:34.107 1:31.590 2

7 12 PIT PRO 6 Tresor by Car Collection DRUDI, Mattia Audi R8 LMS evo II GT3 9 0.692 0.044 24.193 36.137 50.039 1:50.369 1:31.634 2

8 54 RUN PRO 7 Dinamic Motorsport ENGELHART, Christian Porsche 911 GT3-R (991.II) 11 0.754 0.062 24.374 37.486 1:31.696 1:31.696 1

9 188 PIT PAM 1 Garage 59 MACDONALD, Dean McLaren 720S GT3 10 0.771 0.017 24.246 35.344 47.311 1:46.901 1:31.713 3

10 26 FIN Silver 2 Sainteloc Junior Team LEGERET, Lucas Audi R8 LMS evo II GT3 10 0.820 0.049 24.105 35.280 32.377 1:31.762 1:31.762 1

Valentino Rossi icona sportiva: "Premio speciale, per una lunga carriera"

Motorsports Weerts al top per 33 millesimi su Abril, 16° Rossi IERI A 08:25