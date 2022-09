Raffaele Marciello vince il titolo genrale per la seconda volta in carriera in questo campionato, a quattro anni di distanza dalla prima. Decisivo il terzo posto del pilota italo-elvetico in gara-2 di Sprint Cup a Valencia, l'ultima prova stagionale di questo format, dal quale però Marciello esce con un grandissimo rammarico. In una gara dall'epilogo fuori da ogni logica, cominciata in condizioni da bagnato e terminata all'asciutto, la Mercedes Akkodis ASP #89 con lui alla guida stradomina fino a metà gara, ma al cambio pilota e con l'asciugarsi della pista tutto il capitale di vantaggio precipita fino a venire superata all'ultimo giro, dovendosi così accontentare del terzo posto. Il colpaccio lo fanno segnare i Charles Weerts e Dries Vanthoor, a bordo dell'Audi #32: il muretto del Team WRT azzarda un secondo pit stop per montare le gomme da asciutto, rimontando dalla sesta posizione. Il penultimo round di GT World Challenge emette il suo verdetto finale con una gara d'anticipo:per la seconda volta in carriera in questo campionato, a quattro anni di distanza dalla prima. Decisivo il terzo posto del pilota italo-elvetico in gara-2 di Sprint Cup a Valencia, l'ultima prova stagionale di questo format, dal quale però Marciello esce con un grandissimo rammarico. In una gara dall'epilogo fuori da ogni logica, cominciata in condizioni da bagnato e terminata all'asciutto, la Mercedes Akkodis ASP #89 con lui alla guida stradomina fino a metà gara, ma al cambio pilota e con l'asciugarsi della pista tutto il capitale di vantaggio precipita fino a, dovendosi così accontentare del terzo posto. Il colpaccio lo fanno segnare i conquistatori della Sprint Cup , a bordo dell'Audi #32: il muretto del Team WRT azzarda un secondo pit stop per montare le gomme da asciutto, rimontando dalla sesta posizione.

Ad

Valentino Rossi nell'ultima sprint della stagione: entrato in pista a metà gara, completa dei primi giri convincenti in condizioni di pista umida (situazione inedita per il Dottore nelle sue nuovi vesti da pilota delle quattro ruote coperte) ma deve fermarsi per un problema meccanico sulla sua Audi numero 46 che lo costringe al secondo ritiro dell'anno, Sfortunatissimonell'ultima sprint della stagione: entrato in pista a metà gara, completa dei primi giri convincenti in condizioni di pista umida (situazione inedita per il Dottore nelle sue nuovi vesti da pilota delle quattro ruote coperte) masulla sua Audi numero 46 che lo costringe al secondo ritiro dell'anno, dopo quello di Misano

Motorsports LIVE! GTWC Valencia gara-2: Rossi ko, finale pazzesco: vince l'Audi #32 6 ORE FA

La cronaca della gara

Piove sul circuito Ricardo Tormo di Valencia fino a pochi istanti precedenti al via, ed è la prima volta che succede quest'anno di assistere ad una gara sul bagnato. Raffaele Marciello, scattato dalla pole position, naviga sull'acqua facendo gara a sé: scappa via dai primi minuti fino ad acquisire un distacco enorme su tutti gli altri al momento del cambio pilota. Una vittoria che sembra già scritta per la Mercedes #89, al compagno di squadra Timur Boguslavskiy basterebbe gestire con cautela una leadership che appare inscalfibile. Buon ritmo sul bagnato anche per l'Audi #46 conFrederic Vervisch alla guida, 12° e autore di un paio di sorpassi prima di passare il volante a Valentino Rossi per quel poco che riesce a girare.

Ma a stravolgere gli esiti della corsa ci pensa la variabile meteo, con il tracciato che va ad asciugarsi proprio in chiusura della finestra del pit stop obbligatorio. Qualcuno azzarda, probabilmente troppo presto, il passaggio alle gomme da asciutto per evitare di rientrare ai box una volta in più. C'è chi invece se ne frega di perdere ulteriori secondi per il cambio di mescola come i freschi vincitori della Sprint Cup, a cui non interessa più il risultato dato che il Mondiale è ormai chiuso.

La svolta della gara avviene a circa un quarto d'ora dal termine, quando sull'asfalto ormai restano poche chiazze d'acqua. La leadership di Boguslavskiy comincia a vacillare ma non è più possibile effettuare il pit stop senza perdere la testa della corsa. Al suo inseguimento c'è uno scatenato Aurelien Panis (Audi Sainteloc Junior Team #25 condivisa con Patric Niederhauser) che guadagna dai due ai quattro secondi a giro pur montando anch'egli gomme wet. Esterrefatto il box Akkodis ASP, il ricongiungimento - evento impronosticabile fino a poche decine di minuti prima - avviene a circa tre minuti dal termine, dando inizio agli ultimi due giri e mezzo di bagarre per il primo posto.

L'ultimo giro ha del clamoroso. Mentre Panis le prova tutte per tentare il sorpasso decisivo, con Boguslavskiy capace di difendersi con forza da ogni assalto del francese, sopraggiunge l'Audi del Team WRT #32. In meno di venti minuti Charles Weerts riesce nell'assurda impresa di risalire dalla sesta posizione fino ad entrare nella bagarre per la vittoria e beffare ad una manciata di curve dalla fine gli altri due piloti. Incredulo l'equipaggio belga per la sua sesta vittoria stagionale (quinta su dieci gare sprint complessive), l'altra Audi del team Sainteloc riesce a superare la Mercedes #89 soltanto sul rettilineo finale prima della bandiera a scacchi.

Si chiude il campionato di Sprint Cup con la coppia Weerts/Vanthoor dominatrice con 24 lunghezze di vantaggio su Marciello/Boguslavskiy, mentre il terzo posto della graduatoria viene soffiato in extremis dall'Audi Tresor by Car Collection #11 di Gachet/Haase ai danni della Ferrari #53 vincitrice di due gare ma soltanto 17ª e per la prima volta lontana dalla top-10. La coppia del team AF Corse formata da Ulysse de Pauw e Pierre Alexandre Jean resta comunque il migliore equipaggio della classe Silver. In classe PRO-AM il titolo sprint va all'ex pilota di Formula 1 Christian Klien insieme a Patryk Krupinski (McLaren JP Motorsport #111). Valentino Rossi chiude al 16° posto nella graduatoria con 8 punti, scivolando 20° in classifica generale a quota 30.

Non solo Rossi, le leggende passate dalle moto alle auto: cosa hanno fatto

Motorsports GTWC: Rossi parte sempre 11°, di Marciello l'ultima pole nelle sprint 6 ORE FA