prima manche sul circuito francese soltanto al 15° posto, risultato ben lontano dalla precedente ottava piazza di Brands Hatch. La causa primordiale? Un Un piccolo passo indietro sulla carta ma una grande prova sul campo per l’Audi del Team WRT #46 di Valentino Rossi e Frederic Vervisch in gara-1 a Magny-Cours, terza tappa del campionato di GT World Challenge Europe 2022. La caratteristica vettura giallo fluorescente e nera chiude la, risultato ben lontano dalla precedente ottava piazza di Brands Hatch. La causa primordiale? Un incidente di Rossi nelle fasi calde delle qualifiche del pomeriggio, che non è più potuto tornare in pista costringendolo a partire solamente 22° e terzultimo.

Il Dottore avvia la rimonta, fa a sportellate e regala spettacolo dalla tv e sugli spalti, il suo compagno di squadra belga completa il lavoro fino ad azzannare la top-15, ma è troppo poco, dato che chiudono penultimi nella classifica riservata alla classe PRO. Tutto da resettare in vista della seconda manche di domenica: rimane solo la fiducia per quel che hanno mostrato in pista, con una nuova qualifica e qualche speranza di riconquistare la zona punti.

Weerts e Vanthoor vincono e allungano in classifica

Una corsa senza respiro e filata liscia dal primo all'ultimo minuto (neanche l'ombra di una bandiera gialla per un'ora intera) che ha offerto tantissime bagarre, con tanto di capovolgimento di classifica rispetto alla partenza. L'Audi #32 dei campioni in carica Charles Weerts e Dries Vanthoor perde una posizione al via, poi si riprende e conquista la testa della gara al momento del cambio pilota, approfittando di un pit stop imperfetto dei leader provvisori della corsa, nonché partiti in pole position, Simon Gachet e Christopher Haase, terzi alla bandiera a scacchi. Per i belgi seconda vittoria stagionale dopo il trionfo nella gara inaugurale a Imola e sempre sul podio nelle prime cinque prove.

