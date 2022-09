Charles Weerts e Dries Vanthoor trionfano nella Sprint Cup con una gara d'anticipo. Ai belgi basta il terzo posto in gara-1 del penultimo round di GT World Challenge a Valencia (l'ultimo riservato al format di gara da un'ora), alle spalle della vincente Ferrari #53 di de Pauw/Jean - seconda vittoria stagionale e dominatori assoluti nella classe Silver - e all'Audi #11 di Gachet/Haase, mentre la Mercedes #89 di Boguslavskiy/Marciello si ferma ottava e alla fine settima per la penalità della McLaren #112, risultato che regala la matematica certezza all'equipaggio numero 32, mentre il pilota italo-elvetico resta ancora in testa alla classifica generale. L'abbraccio di Valentino Rossi al box dei compagni nel Team WRT che alzano la coppa, il Dottore ha chiuso undicesimo la prima delle due prove sul tracciato spagnolo che lui ben conosce, a bordo della sua Audi #46 insieme a Frederic Vervisch.

La cronaca della gara

Pronti via e le due Porsche finiscono fuori gioco. Prima la numero 54 guidata da De Leener, probabilmente spinta fuori contro il muro; a seguire alla ripartenza dopo la safety car Giorgio Roda si tocca con la Mercedes #86, dovendo rientrare ai box. Un avvio di gara abbastanza caotico non solo per la casa tedesca, ma in generale sull'intera corsa: tutti a partire dal leader Ulysse de Pauw staccano fortissimo e metà delle vetture finiscono sulla via di fuga alla prima curva, con il belga della Ferrari che riesce a mantenere il comando e ad andare subito in fuga sulle Audi di Gachet (Tresor by Car Collection #11) e di Weerts, infilato dal francese. Tra questi ultimi due equipaggi è battaglia fino all’ultimo minuto, mentre Boguslavskiy guadagna con molta calma diverse posizioni, fino a rientrare ai box per il cambio pilota 15°, ancora troppo lontano per impensierire i rivali dell’Audi #32.

Il pit stop obbligato per il cambio pilota avrebbe potuto stravolgere la classifica, con la coppia belga del team WRT che decide di puntare sull'overcut per guadagnare almeno una posizione. Invece gli uomini della Tresor by Car Collection sono ancora più lesti, riuscendo a difendere la piazza d'onore e per poco non insidiamo la testa della corsa. Dietro si manifesta la superiorità dell'Audi sulla Mercedes, con il quarto posto di un altro equipaggio targato WRT (Neubauer/Goethe), il quinto dell'Attempto Racing #66 (Schothorst/Marschall) e la rimonta fino alla sesta posizione della coppia azzurra Ghiotto/Drudi. Raffaele Marciello a bordo della sua Mercedes Akkodis ASP rientra decimo, l'ingresso della safety car permette al gruppo di ricompattarsi e dà inizio ad un finale di fuoco.

Pierre Alexandre Jean soffre il calo delle gomme e viene attaccato dalle due Audi al suo inseguimento. Una grande prova di nervi del francese, capace di chiudere ogni spiraglio e tagliare il traguardo sotto la bandiera a scacchi davanti alle due vetture di categoria Pro. Weerts dai box e Vanthoor al volante devono attendere una decina di secondi prima dell'ufficialità del titolo nella Sprint Cup: la solita guida oltre il limite dell'immaginabile di Raffaele Marciello, con tanto di sorpasso da urlo partito dall'esterno e chiuso all'interno su Niederhauser, questa volta non basta alla coppia della Mercedes #89, partita soltanto diciannovesima (colpa di una A cinque minuti dalla fine il colpo di scena che rischia di ribaltare sorprendentemente le sorti della gara:. Una grande prova di nervi del francese, capace di chiudere ogni spiraglio e tagliare il traguardo sotto la bandiera a scacchi davanti alle due vetture di categoria Pro. Weerts dai box e Vanthoor al volante devono attendere una decina di secondi prima dell'ufficialità del titolo nella Sprint Cup: la solita guida oltre il limite dell'immaginabile di Raffaele Marciello, con tanto di sorpasso da urlo partito dall'esterno e chiuso all'interno su Niederhauser, questa volta non basta alla coppia della Mercedes #89, partita soltanto diciannovesima (colpa di una qualifica deludente di Boguslavskiy e della penalità di tre posizioni in griglia) e transitata ottava. Nemmeno la decisione sub-iudice di penalizzare la McLaren #112 cambia le sorti in classifica. Ora tra il pilota italiano di passaporto svizzero e Weerts/Vanthoor inizia un'altra battaglia, quella per il Mondiale.

