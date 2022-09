La stagione di GT World Challenge è alle fasi cruciali e raggiunge Valencia per l'ultimo weekend dedicato alla Sprint Cup, ovvero alle gare in cui coppie di piloti si alternano per un'ora complessiva di gara. Sebbenesia il leader della classifica generale di GTWC con un largo vantaggio sui secondi, sono proprio i suoi rivalial comando della classifica riservata alle prove sprint. Tra i due ballano 11,5 punti di distacco e l'Audi del Team WRT #32 dei belgi scatta molto più avanti rispetto all'italo-elvetico accompagnato dal pilota di nazionalità russa Timur Boguslavksiy, in grossa difficoltà nelle qualifiche della mattinata vinte dalla Ferrari #53 di de Pauw/Jean, già certi del titolo nella categoria Silver. Per quanto riguarda la classe Pro, Weerts e Vanthoor hanno in tasca dunque il primo di due match point da sfruttare sul circuito di Valencia: potrebbe bastare un quinto posto se la Mercedes #89 non andasse a punti. Punti che cerca di ottenere già in gara-1al fianco di Frederic Vervisch: il Dottore ha disputato una buona qualifica rispetto ai precedenti round (11°), conosce molto bene i segreti del tracciato dato che ci ha corso per tanto tempo in MotoGP e di conseguenza la top-10 è facilmente raggiungibile.