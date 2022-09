Dopo aver mollato il titolo in Sprint Cup ai rivali, Raffaele Marciello volta pagina e ottiene la pole position nell'ultima prova da un'ora della stagione in GT World Challenge, la numero quattro per il pilota italo-svizzero leader della classifica generale, che domina dal primo all'ultimo minuto restando quasi sempre al vertice delle qualifiche, chiuse in 1:30.651. Tempi più alti rispetto alla Q1 del giorno precedente dovuti al calo delle temperature, ma a Valencia non cambia la sostanza: alle spalle di Marciello sono tutti attaccatissimi, con i primi 19 tutti entro il secondo di distacco.

ancora duello tra la Mercedes numero 89 del team Akkodis ASP e l'Audi #32 del Team WRT, guidata dai belgi Charles Weerts e Dries Vanthoor, con i freschi trionfatori della Sprint Cup che hanno chiuso le qualifiche a 194 millesimi di ritardo. Attenti a questi tre allora in gara-2: in palio non c'è più il titolo nella sprint, ma il campionato assoluto (comprendendo anche le gare endurance); con un successo Marciello potrebbe riacquistare parte del bottino perso Oltre all'incognita meteo del pomeriggio, in gara-2 sul tracciato spagnolo sarà, guidata dai belgi Charles Weerts e Dries Vanthoor, con i freschi trionfatori della Sprint Cup che hanno chiuso le qualifiche a 194 millesimi di ritardo. Attenti a questi tre allora in gara-2: in palio non c'è più il titolo nella sprint, ma il campionato assoluto (comprendendo anche le gare endurance); con un successo Marciello potrebbe riacquistare parte del bottino perso nella giornata precedente , mentre in caso di vittoria della coppia belga si riaprirebbe la corsa al Mondiale GTWC Europe.

Sorprendente svolta delle Porsche: la Dinamic Motorsport #56 dell'italiano Giorgio Roda scatterà dalla terza posizione per merito di un notevole giro del compagno di squadra Klaus Bachler (+0.241), mentre l'altro equipaggio della casa di Stoccarda chiude le Q2 in settima piazza. Sorpresa anche per la McLaren #159 di Nicolai Kjaergaard, quarta e migliore degli equipaggi di classe Silver a precedere le più "blasonate" Audi di Niederhauser/Panis e Marschall/Schothorst. Per il team Garage 59 anche il miglior tempo nella categoria Pro-Am, il nono posto di Dean Macdonald/Miguel Ramos.

L'Audi di Valentino Rossi non cambia: 11ª

La vettura dai quattro anelli numero 46 guidata da Frederic Vervisch e Valentino Rossi rimane abbonata all'undicesima piazza (+0.724). Tanta fatica per il 36enne di Courtai a restare al passo dei migliori, che dopo il primo stint si trovava addirittura 20° sui 26 equipaggi presenti. Poi la zampata d'orgoglio ed esperienza, a soli tre millesimi dalla top-10 occupata dai compagni di team Christopher Mies/Jean-Baptiste Simmenauer. Dopo Roda, il Dottore è il migliore degli italiani nelle qualifiche, ancora una volta lui e il compagno di squadra scatteranno davanti alla coppia azzurra Mattia Drudi/Luca Ghiotto.

Da segnalare invece le grosse difficoltà per i vincitori di gara-1 sul tracciato di Valencia, ossia la Ferrari #53 AF Corse. Una mattinata da dimenticare Pierre Alexandre Jean, che prima si ferma in pit lane - accusando problemi al riduttore - e infine non va oltre la diciottesima posizione a nove decimi netti di ritardo su Marciello.

Risultati qualifiche-2 Valencia

