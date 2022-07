Il mondo dei motori nella tarda nottata di venerdì è stato colpito da un triste lutto. Nel corso delle libere della categoria Stock 1000 del Motoamerica - il campionato Superbike che si corre negli Stati Uniti e al quale da quest’anno è iscritto anche l’italiano Danilo Petrucci - ha perso la vita Scott Briody, 50enne pilota orginario di Hannacroix (New York). L’esperto centauro è morto a seguito delle ferite riportate nel corso di un incidente in pista al Brainerd International Raceway, in Minnesota, tracciato dove questo weekend si corre l’ottava tappa del Motoamerica. La fatale caduta è avvenuta nel corso della prima sessione di libere, nel pomeriggio di venerdì, nella carambola non sono stati coinvolti altri piloti. Tutte le attività in pista della giornata sono state immediatamente cancellate in segno di rispetto per la scomparsa di Briody.

Anche Danilo Petrucci, che nelle scorse settimane - a seguito un brutto incidente in cui era rimasto coinvolto - era stato molto severo con gli organizzatori del campionato per gli standard di sicurezza di alcuni tracciati sul quale si corre il MotoAmerica non sempre all'altezza della situazione, è stato tra i primi a rendere omaggio al pilota pubblicando un post sui social: "Difficile parlare di corse quando succede un grave incidente così vicino. Riposa in pace Scott".

Briody stava entrando nella sua terza stagione di competizioni MotoAmerica. Aveva corso sia nella Stock 1000 che nella Supersport. In questa stagione era tornato nella Stock 1000 in sella a una Kawasaki auto-sponsorizzata Innovative Motorsports, l’azienda di ingegneria meccanica che possedeva e gestiva.

