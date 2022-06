Di seguito tutti gli aggiornamenti in tempo reale della gara endurance del GT World Challenge a Paul Ricard, con partenza alle ore 18:00.

17:50 - I piloti pronti a partire

Daniel Serra (Iron Lynk #71/Ferrari), Klaus Bachler (Dinamic Motorsport #54/Porsche #54), Charles Weerts (WRT #32/Audi), Raffaele Marciello (Akkodis ASP #88/Mercedes), Benjamin Goethe (WRT #30/Audi), Mirko Bortolotti (Emil Frey Racing #63/Lamborghini), Valentino Rossi (WRT #46/Audi) sono nell’ordine i piloti che effettueranno la partenza.

17:30 - Tutto pronto!

Siamo pronti per il via dell’ultimo vero test in vista della 24h di Spa-Francorchamps. La prova, vista la sua lunghezza di sei ore, ha un punteggio extra rispetto alla 3h di Imola che abbiamo commentato ad inizio aprile.

17:00 - La classifica e i favoriti

È Raffaele Marciello (Mercedes AKKODIS ASP) a condurre la classifica Overall con 74,5 punti, 3,5 di vantaggio sulla coppia dei campioni in carica Weerts e Vanthoor (Audi WRT) che inseguono a 71. Lo svizzero ha come obiettivo quello di dare continuità al suo momento di forma in un Round importante come quello del Paul Ricard per mettere ancora più pressione sul Team WRT che nell’ultimo Round qualche errore lo ha commesso.

I due equipaggi da 5 stelle sono

- Audi WRT #32 (Vanthoor e Weerts, campioni in carica, più van der Linde)

- Mercedes AKKODIS ASP #88 (dove c’è Raffaele Marciello: pilota di origini italiane ma gareggia con licenza svizzera ed è leader della classifica generale + Gounon 4º e Juncadella)

Da 4 stelle

- Audi Tresor by Car collection #12 (con l’italiano Ghiotto e il sammarinese Drudi)

- Mercedes GetSpeed #2 (Engel, Schothorst e Stolz)

- McLaren JP Motorsport #111 (dove c’è l’ex pilota di F1 Christian Klien)

16:45 - Cosa cambia rispetto all'evento sprint

La gara in programma a Paul Ricard ha un’importanza non indifferente anche in termini di classifica, con appunto il doppio dei punti in palio rispetto ad un appuntamento sprint. La nota positiva è senz’altro Frédérik Vervisch, reduce da una magnifica vittoria alla 24h del Nürburgring lo scorso week end, che potrà portare stimoli importanti all’interno del box dove Rossi, Muller e appunto Vervisch proveranno a riprendersi quello che ad Imola hanno lasciato.

La prima gara di Valentino Rossi al GT World Challenge in 70 secondi

16:30 - Le qualifiche

Al Paul Ricard la pole position per la endurance di sei ore della serata di sabato 4 giugno dice Ferrari. L'Iron Lynx numero 71 di Daniel Serra, Davide Rigon e Antonio Fuoco vola per due manche su tre delle qualificazioni e si aggiudica meritatamente il diritto di scattare dalla prima casella della prova di lunga durata della serata, con partenza alle 18.

16:00- L'esordio di Rossi in una 6 ore: non sarà facile per il "dottore"

Valentino Rossi sarà al suo esordio in una 6 ore in auto nel GTWC. Dopo il weekend Inglese molto positivo e invece qualche difficoltà di adattamento nel round francese di Magny Cours, il "Dottore" troverà finalmente sessioni più lunghe dove cercherà di trovare il feeling che negli ultimi due round è arrivato troppo tardi per mostrare il vero potenziale. Un problema, quello del tempo effettivo in macchina, che a un esordiente della categoria può creare problemi nei risultati in quanto i comportamenti delle auto GT sono importanti da comprendere sino in fondo per la ricerca del limite.

A Brands Hatch prima Top 10 per Rossi: gli highlights di gara-2

CHE COS’È IL GT WORLD CHALLENGE EUROPE E COSA DEVI SAPERE?

Il GT World Challenge è un campionato suddiviso in quattro continenti (America, Asia, Australia, Europa) che si disputa su vetture da corsa GT3, derivate di auto di serie su strada. Gli equipaggi corrono insieme ma vengono suddivisi in quattro classi diverse, in base all’esperienza e al valore dei piloti: PRO, Gold (che però non partecipa alle gare sprint), Silver e PRO-AM. Tutti i team presenti appartengono a nove marche automobilistiche famose: Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Lamborghini, McLaren, Mercedes e Porsche. Il calendario del GTWC Europe è composto da 10 appuntamenti suddivisi in endurance e sprint. Il sistema di punteggio varia in base al tipo di evento. Nel caso della Sprint Cup ogni equipaggio è composto da due piloti che disputano due gare da un’ora con cambio pilota obbligatorio. Nelle gare endurance invece la prova è unica e molto più lunga, ma con tre piloti che si alternano.

