Terzo weekend all'insegna del GT World Challenge 2022, competizione automobilistica dedicata alle derivate di modelli d'auto di serie, nella quale da quest'anno partecipa Valentino Rossi a bordo dell'Audi del Team WRT, in coabitazione con Frederic Vervisch. Nella sua insolita veste da rookie, il Dottore ha già ottenuto i primi punti in campionato, grazie all'ottavo posto conquistato a Brands Hatch. A due settimane di distanza dall'ottimo risultato in Gran Bretagna, l'obiettivo dell'equipaggio numero 46 è quello di confermarsi tra i primi dieci in entrambe le gare sprint. Anche nella tappa francese sono previste due manche - questa volta spalmate tra sabato e domenica - della durata di un'ora ciascuno, con pit stop obbligatorio a circa metà gara per effettuare il cambio pilota.

Gara-1 va in scena alle ore 19:30 e di seguito Eurosport vi propone tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

La classifica del GT World Challenge

Dopo i primi due round al comando della classifica generale troviamo i campioni in carica Dries Vanthoor e Charles Weerts (Audi Team WRT #32), frutto del successo alla 3 ore di Imola e dei due secondi posti nelle prime prove di Sprint Cup. A seguire il pilota di passaporto elvetico ma con origini milanesi Raffaele Marciello della Mercedes Akkodis ASP. Valentino Rossi e Frederic Vervisch sono ventesimi con due punti.

Nella graduatoria riservata alle gare sprint invece al comando c'è la coppia formata da Raffaele Marciello e Timur Boguslavskiy con tre punti di vantaggio sui leader della generale. Rossi e Vervisch si trovano all'ottavo posto.

CHE COS’È IL GT WORLD CHALLENGE EUROPE E COSA DEVI SAPERE?

Il GT World Challenge è un campionato suddiviso in quattro continenti (America, Asia, Australia, Europa) che si disputa su vetture da corsa GT3, prototipi di auto di serie. Gli equipaggi iscritti alla gara odierna appartengono a sei marche automobilistiche famose: Audi, Ferrari, Lamborghini, McLaren, Mercedes e Porsche. Il calendario del GTWC Europe prevede 10 date suddivise equamente nei suoi diversi format di gara (endurance e sprint) e il sistema di punteggio varia in base al tipo di evento. Come in questa occasione, negli appuntamenti della Sprint Cup ogni equipaggio è composto da due piloti che disputano due gare da un’ora con cambio pilota obbligatorio. Nelle gare endurance invece la prova è unica e molto più lunga, ma con tre piloti che si alternano.

